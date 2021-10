Quand Hugo B. Lefort voyage dans le Sainte-Adèle du 19e siècle

Ils nous volent notre eau. On va le faire sauter, leur criss de barrage! Florent Chevron (Hugo B. Lefort) dans Les pays d’en haut

Un homme de cœur et de convictions

Chercheur d’or désabusé, Florent n’a pas trouvé son bonheur en Californie. Il retourne au Québec en quête d’une vie meilleure, espérant fonder une famille et trouver un sens à sa vie. Au village, il apparaît comme un homme fiable et prêt à rendre service. Le comédien Hugo B. Lefort plonge en plein cœur du Québec d’antan pour nous conter de belles histoires et nous faire réfléchir au sens des mots fraternité et solidarité . Rencontre.

Florent chevron Photo : Bertrand Calmeau

– Comment vous êtes-vous préparé à incarner Florent? Quel défi ça a représenté de jouer avec des costumes d’époque?

Je me suis principalement préparé en m’informant sur l’époque dans laquelle il vit. J’ai aussi eu beaucoup de rattrapage à faire parce que je n’avais jamais écouté la série avant de jouer Florent, alors je me suis installé devant mon téléviseur et j’ai dévoré les cinq premières saisons pour savoir tout ce par quoi le village de Sainte-Adèle était déjà passé.

Le rôle m’a aussi demandé beaucoup d’entraînement et un régime strict parce que Yan England, le réalisateur, voulait que Florent soit imposant de par sa forme physique. Hugo B. Lefort

– Qu’aimez-vous le plus et qu’aimez-vous le moins de votre personnage?

J’ai pas mal tout aimé de Florent. C’est un gars loyal, fiable et valeureux qui cherche à aider le village et ceux qui l’entourent. Il est aventureux et intrépide, il n’a pas froid aux yeux. Si j’avais à lui trouver un défaut, je dirais qu’il aurait dû prendre les choses en main avant que Séraphin ne le fasse!

Vincent Leclerc dans le rôle de Séraphin Poudrier Photo : Encore Télévision inc.

– Comment vous êtes-vous imprégné de l’univers des Pays d’en haut? Aviez-vous lu le roman Un homme et son péché, de Claude-Henri Grignon?

Non, je n’avais pas lu le roman de Claude-Henri Gagnon. Évidemment, j’ai vu quand j’étais plus jeune le film de Charles Binamé Séraphin : un homme et son péché, et dernièrement quand j’ai su que j’avais eu le rôle, je suis allé écouter des épisodes du téléroman Les belles histoires des pays d’en haut.

Donalda Laloge (Andrée Champagne) et Séraphin Poudrier (Jean-Pierre Masson) dans « Les belles histoires des pays d'en haut » le 22 octobre 1956. Photo : Radio-Canada/Henri Paul

J’ai aussi fait, cet été, la route des belles histoires, mais ça, c’était surtout pour le plaisir et non pour de la recherche! Hugo B. Lefort

– Si vous invitiez Florent à un souper de famille, en quels termes le présenteriez-vous?

Je le présenterais comme un homme fidèle et fier. Comme quelqu’un sur qui on peut compter. Comme un gars qui aime son père et qui n’a pas peur de rester debout face à l’adversité. Je pense aussi que c’est un gars qui a un côté romantique et qui ne le cache pas, il n’a juste pas eu le temps de le montrer avec la belle Aurélie.

Aurélie Bouchonneau et Florent Chevron Photo : Sovimage/Bertrand Calmeau

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter? Ou une anecdote à propos de vos collègues?

Dans le scénario original, Florent et Alexis se frayaient un chemin à travers le feu de forêt pour sauver Séraphin et Donalda des flammes. Nous avons même tourné la scène. Maxime Le Flaguais et moi avons défoncé la porte de la maison de Séraphin pour les sortir de l’incendie. Alexis prenait Séraphin, et Florent soulevait Donalda et le bébé naissant. Au montage, l’équipe a décidé de ne pas diffuser la scène pour garder le suspense sur le sort des personnages principaux. Et c’était, à mon avis, un très bon choix. Malgré le fait que la scène de sauvetage était vraiment plaisante à faire!