Quand Marc Fournier incarne Yves Jacob, enquêteur intrigant qui n’a pas la langue dans sa poche

De 1, j'ai pas voté pour lui. De 2, yé dans le mauvais parti, pis de 3, c'est le pire boss que j'ai jamais eu. Faque fuck la politique. Moi, j'suis une police, j'va jouer à police. Yves Jacob (Marc Fournier), enquêteur dans District 31

Yves Jacob (Marc Fournier) Photo : Aetios Productions

Un policier qui ne mâche pas ses mots

Yves Jacob est un enquêteur aux affaires internes qui nous surprend dans la série District 31 avec une réorientation de carrière . C’est un personnage complexe, de ceux qu’on adore détester. Yves Jacob joue avec les nerfs des téléspectatrices et des téléspectateurs, qui se demandent bien ce que veut vraiment ce policier qui ne s’en laisse pas conter. Au district 31, rien ne se passe jamais comme prévu, et le comédien Marc Fournier pourrait bien nous faire tomber du sofa dans cette saison 5. Rencontre.

– Comment vous êtes-vous préparé à incarner Yves? Quel défi ça a représenté de vous glisser dans la peau d’un enquêteur qui joue un double jeu?

La préparation d’un personnage pour une série comme District 31 est relativement différente de celle que j’ai utilisée pour d’autres productions. Une bonne partie du travail s’est faite en prévision des premières apparitions d’Yves Jacob dans la saison 1. Bien que je trouve essentiel de partir de soi, c’est surtout par la brève description du personnage et des scènes à jouer que je me suis laissé imaginer cette personne, son énergie, ses forces, ses faiblesses, ses désirs... à les intégrer psychologiquement et physiquement.

Le reste se développe au contact des autres comédiens et des réalisateurs. En fait, comme dans la vraie vie, il s’agissait de définir le matériel de base (le personnage) et de rester ouvert, prêt à réagir à chaque nouvelle situation. À accepter d’évoluer au fil de chaque scène pour préciser ma vision de Jacob. Accepter que moi, Marc Fournier, j’évolue aussi à travers les années et que cela amène de nouvelles couleurs à mon interprétation.

Pour ce qui est de son nouveau mandat de taupe au SEI, je me suis beaucoup inspiré de discussions que j’ai eues avec des personnes qui ont déjà été agents doubles. Marc Fournier

Je divise mon travail en trois personnages. Il y a le Jacob du SEI. Il y a le Jacob du SPGM et il y a l’Yves Jacob qui entre à la maison après le travail. Le défi pour Yves, c’est de naviguer à travers ses deux alter ego sans perdre le cap. Sans oublier qui il est et pourquoi il fait ce qu’il fait. Je le voulais beaucoup dans l’écoute, dans l’observation, mais quand il parle, il frappe où ça fait mal.

– Qu’aimez-vous le plus et qu’aimez-vous le moins de votre personnage?

Sa ténacité. Sa position de loup solitaire qui lui donne une indépendance face à toutes les magouilles politiques. Il a longtemps cherché l’approbation et la reconnaissance des autres, mais aujourd’hui, je crois qu’il est all in. Entier.

Ce que je n’aime pas? Rien! Hahaha! Je crois qu’il faut aimer son personnage inconditionnellement pour pouvoir le défendre.

– Comment vous êtes-vous imprégné de l’univers de District 31?

Le texte. Le texte. Le texte. Tout est là. Je le dévore comme les téléspectateurs dévorent les épisodes. Marc Fournier

J’ai aussi pris connaissance de différents rapports de commissions d’enquêtes publiques sur la division des affaires internes du SPVM. J’ai parlé à des policiers et ex-policiers pour mieux comprendre leur réalité. J’avais aussi suivi par le passé un atelier de préparation à un rôle de policier qui m’a été très utile pour comprendre l’univers dans lequel évolue mon personnage.

– Si vous invitiez Yves à un souper de famille, en quels termes le présenteriez-vous?

Bonjour tout le monde! Je vous présente M. Sourire!

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter? Ou une anecdote à propos de vos complices?

Avant la pandémie, on nous remettait ce qu’on appelle des réductions : ce sont les textes que l’on va tourner durant la journée dans un format nous permettant de les garder sur nous pour réviser nos textes entre les prises. Souvent, on les cachait dans des dossiers utilisés par nos personnages ou sur des étagères. Et souvent on les oubliait là à la fin de la journée. Aujourd’hui encore, il nous arrive de retrouver des textes des saisons passées annotés par les comédiens. Il y en a vraiment partout! Chaque fois, c’est comme une découverte archéologique.

District 31 Photo : Radio-Canada/Andréeanne Gauthier

