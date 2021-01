Les nombreux prénoms de Stéphane Bellavance

L’animateur sera entouré de ses complices humoristes Eve Côté et Kevin Raphaël ainsi que d’un groupe de musiciens. L’équipe accueillera chaque semaine des personnalités qui ont le même prénom. Une personne connue et une autre qui mérite de l’être.

Chaque émission se concentre sur deux prénoms et est ponctuée de segments divers qui explorent tout ce qu’il y a à dire de culturel, d’historique, d’inusité et d’amusant sur ceux-ci. Au programme, des reportages, des vox pop, des chansons… On pourra découvrir des villes, des rues et des villages qui les honorent.

On est toujours heureux de tomber sur une rue qui porte son nom. Stephane Bellavance

Tous les prétextes sont bons pour faire rayonner les multiples facettes des prénoms sélectionnés pour chaque émission. On peut déjà se prendre à essayer de deviner des combinaisons de personnalités invitées possibles.

Un rendez-vous sympathique et rassembleur de la saison printemps-été 2021 sur ICI Télé.