Les enfants de la télé célèbre la carrière de René Simard

Sa famille était complice pour la surprise : son épouse Marie-Josée Taillefer, leurs deux enfants, Rosalie et Olivier, ainsi que sa sœur, Nathalie Simard.

Malgré son immense carrière internationale, le chanteur a toujours priorisé sa vie de famille. René Simard confie que le fait d’être père est un cadeau de la vie. La famille Simard-Taillefer est très soudée.

L’important, c'est de pouvoir partager de l’amour avec les gens et tenter de les divertir, mais on s'est toujours dit Nathalie et moi [...] que ce qui est encore plus important, c’est l'amour qu'il y a entre elle et moi, et ça, c’est plus fort que tout [...] et c’est ce qui nous a tenus jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est précieux!

René Simard