Sauver des enfants : les femmes au cœur de la DPJ

Les médias ont été convoqués à une vidéoconférence lors de laquelle l’équipe a expliqué sa démarche. Elle s’est donné comme mission de suivre différents dossiers de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et a voulu montrer le quotidien des intervenantes, surtout des femmes, aux métiers méconnus du public (criminologue, travailleuse sociale, éducatrice).

Le but n’est pas d’enquêter sur la DPJ, mais de suivre le quotidien des intervenantes qui ont dans les mains des enjeux costauds. Leur réalité n’est pas très connue à cause de la confidentialité. J’ai une immense pensée pour les familles qui ont donné leur consentement, et cette volonté d’avoir une discussion collective. France Beaudoin, productrice

Au cœur de la DPJ Photo : Radio-Canada

Ouvrir le dialogue sur un sujet complexe

Cette série est l’idée de la productrice Mélanie Campeau, dont la sœur travaille à la DPJ depuis 17 ans. Lors de la rencontre de presse, elle a expliqué qu’elle a toujours vu sa sœur se dépasser pendant qu’elle était productrice des émissions Bébéatrice et Ari Cui Cui. La série est une façon pour elle de faire sa part sur le plan social.

Après avoir tissé des liens pendant plus de six ans avec la DPJ, elle voulait essayer de faire une différence en montrant les types de cas (négligence éducative, sévices corporels, séparation) et à quoi font face les enfants au Québec.

On voulait aussi comprendre les histoires. J'espère qu’on va se conscientiser socialement pour aider ces enfants-là. Mélanie Campeau, productrice

La réalité d’un univers difficile

Au cours de la saison, on suit huit intervenantes. Déjà dans le premier épisode, on comprend mieux leurs métiers et on réalise les nuances de certaines situations en suivant Marie-Hélène, intervenante en évaluation, et Myriam, intervenante en application des mesures.

Au départ, vu mon jeune âge, j’avais beaucoup de sentiments. Je m’en allais là pour sauver les enfants, les rescaper. Finalement, notre mandat n’est pas d’aller les sauver à tout prix, c’est de travailler avec les parents pour qu’ils améliorent leurs compétences parentales. On veut que ces enfants restent auprès de leurs parents. J’ai tendance à en prendre sur mes épaules, mais il faut responsabiliser les parents. Je ne peux pas me substituer aux parents. Myriam, intervenante en application des mesures

Au cœur de la DPJ Photo : Radio-Canada

Des histoires émouvantes

On n’a rien inventé. Tout ça est vrai et c’est confrontant. [...] On en ressort avec une immense compassion. – France Beaudoin, productrice

Le réalisateur Jean-François Fontaine, lui-même amateur de documentaires, dit qu’il espère amener le plus de monde possible à voir la série, car c’est important.

Je suis le père de quatre enfants. Quand on m’a appelé pour travailler sur la série, je l’ai pris comme une mission. Et j’espère que la discussion se poursuivra dans notre société. Jean-François Fontaine, réalisateur

Les deux premiers épisodes seront diffusés le lundi 25 janvier à 20 h et à 20 h 30. Les huit épisodes suivants seront présentés les lundis à 20 h.

Du 1er février au 22 mars 2021 à 20 h 30, Anne-Marie Dussault animera 24/60 : grand angle DPJ pour comprendre les défis et les limites d’un système et la place des enfants au cœur de la société. De plus, le 23 mars à 20 h, au lendemain du dernier épisode, 24/60 proposera une grande discussion de 60 minutes sur les solutions possibles visant à venir en aide aux enfants de la DPJ.