Qu’est-il arrivé à Éloïze?

Attention divulgâcheur : Dans l’épisode du 19 janvier de Toute la vie, Éloïze (Élizabeth Tremblay-Gagnon) est retrouvée dans une ruelle, inconsciente et gravement blessée. Après avoir craint une agression sexuelle, les téléspectateurs et téléspectatrices apprennent qu’elle a été heurtée par un camion. Elle est en état de mort cérébrale, elle ne pourra plus vivre sans l’aide d’une machine.

Des décisions crève-cœur

Les parents d’Éloïze voudront-ils que leur fille soit maintenue en vie artificiellement? Demanderont-ils qu’elle le soit le temps que naisse l’enfant qu’elle porte? Et le cas échéant, qu’arrivera-t-il de ce bébé?

Qui est Éloïze?

Éloïze est l’une des pensionnaires à l’École Marie-Labrecque, qui accueille les jeunes filles enceintes pour les encadrer et leur permettre de poursuivre leur scolarité. Éloïze accuse une légère déficience intellectuelle. Cependant, elle souhaite mener la même vie que les autres filles de son âge et revendique sa liberté et son autonomie. Ses compagnes l’apprécient beaucoup, et particulièrement Riliana (Zeneb Blanchet), qui a noué un lien solide avec elle.

Éloïze (Élizabeth Tremblay-Gagnon) et Riliana (Zeneb Blanchet) Photo : véro boncompagni-2020/Véro Boncompagni

Ses parents

Éric (Pierre-François Legendre) et Marjolaine (Brigitte Lafleur) ont longtemps divergé d’opinion sur la liberté à accorder à leur fille. Éric l’a toujours encouragée à croire en ses capacités et en ses rêves et la soutient dans sa décision de poursuivre sa grossesse. Marjolaine, quant à elle, surprotège sa fille. Elle trouve que la poursuite de sa grossesse est une grave erreur. Après bien des affrontements, Marjolaine accepte la décision d’Éloïze.

Pierre François Legendre interprète Éric, le père d'Éloïze Photo : Aetios Productions

D’autres événements tragiques

Deux autres pensionnaires de l’École Marie-Labrecque ont connu une fin tragique. Souvenons-nous de Jolène (Alison Carrier), tuée par un homme jaloux, et d’Anaïs (Cassandra Latreille), qui se suicide tandis qu’elle est en proie à une grave dépression.

