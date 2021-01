La vie familiale hors norme du comédien Jean-Nicolas Verreault

Le rêve d’une minimaison pour souffler un peu

Jean-Nicolas et Jannie sont ensemble depuis 20 ans, et leur vie n’est pas un long fleuve tranquille. Leurs trois filles, Mia T., Marie-Simone et Romy, vivent avec l’une ou l’autre de ces particularités, ou plusieurs d’entre elles : autisme, TDAH, trouble anxieux généralisé, dyslexie, surdité, maladie de Nager, syndrome de Gilles de la Tourette, etc.

Pour Jannie, la minimaison était une question de survie :

Avoir des enfants à besoins particuliers, c’est toute ta vie. Tout est en fonction des enfants : l’horaire, les choix de carrière, tout. Peu importe tes pensées, il faut que ce soit en fonction des besoins des enfants, des rendez-vous des enfants, des particularités des enfants. Donc, à un moment donné, il faut se retirer pour être capable de respirer. Jannie-Karina Gagné

Une guerrière en mode solution

Jannie est extrêmement positive et toujours en mode solution. Il y a longtemps qu’elle réfléchissait à cette idée de minimaison. Jean-Nicolas dit qu’elle est une guerrière.

J’ai vraiment tout le temps des idées. Mon cerveau est en mode solution 24 heures sur 24. Ma vie, c’est de trouver des solutions. Je suis la meilleure pour ça, et la minimaison, j’y ai vraiment réfléchi, et ça fait des années que je la vois dans ma tête. […] Ça ne règle pas tout, mais c’est une solution. Jannie-Karina Gagné

Une famille heureuse

Malgré les contraintes et leur situation financière stressante (le couple doit débourser chaque mois des milliers de dollars pour les médicaments, l’école spécialisée et les soins des filles), Jannie et Jean-Nicolas se considèrent comme chanceux.

On s’organise, puis c’est vrai qu’on se prive de beaucoup de choses, mais en même temps, au détriment de quoi? Tu sais, on a une vie extraordinaire. Sincèrement, tout est relatif. On n’est pas dans l’extrême pauvreté, on se paie certains luxes, puis on a du fun en gang. Jean-Nicolas Verreault

Jannie renchérit :

Je suis extrêmement chanceuse. Regarde, j’ai ma minimaison. Comme je te dis, de mois en mois, j’arrive à payer. On y arrive, on les paie, les soins, les services. Si ce n’est pas de la chance ça, c’est quoi?

La cour est pleine!

La réalisation de leur rêve de maisonnette fait l’objet de la série documentaire La cour est pleine! sur ICI Tou.tv Extra. Jean-Nicolas et Jannie voulaient montrer la vie d’une famille avec des enfants différentes, en espérant faire du bien à d’autres personnes, souvent honteuses de leur différence.

Quand on a accepté de le faire, pour moi, c’était très important, et je souhaitais que mes filles, quand la caméra allait tourner, allaient être là pour vrai, allaient vivre pour vrai, parce que, pour moi, ça avait plus ou moins de sens [de faire ce] documentaire si l'on n’expose pas ce qu’on est vraiment. Jean-Nicolas Verreault

Papa et comédien

Jean-Nicolas Verreault, qui joue le rôle d’un policier malsain dans la série Toute la vie, chérit son métier et y trouve un formidable exutoire.

Moi, c’est vraiment ce que j’aime faire dans la vie. Je suis comme un artisan. J’ai besoin d’aller créer, de travailler un personnage, de construire un personnage. […] D’aller jouer quelqu’un qui est complètement mésadapté me permet d’être en santé mentale, aussi. C’est aussi niaiseux que ça. Jean-Nicolas Verreault

