Angélique Marignon se prend en main et s’émancipe

Madeleine Péloquin, la comédienne qui interprète Angélique Marignon, était heureuse de voir le nouveau destin de son personnage. Dans les saisons 3, 4 et 5, on l’a fait grimper dans sa névrose, dans sa folie. C’était devenu presque comique.

Le juge Lacasse (Paul Savoie), Angélique Marignon (Madeleine Péloquin) et Georgiana Bouchonneau (Brigitte Lafleur) dans une scène de la série « Les pays d'en haut » Photo : Bertrand Calmeau

Quand on a quitté Angélique, à la saison 5, elle semblait être l’ombre d’elle-même, dans un certain immobilisme. Elle était un peu engourdie. La belle surprise, c’est qu’elle décide de se prendre en main avec son désir de se réaliser. Elle va s’en donner l’occasion. On va connaître une autre Angélique , dévoile Madeleine Péloquin.

Angélique Marignon (Madeleine Péloquin), son mari – Cyprien (Roger Léger) – et Aurélie Bouchonneau (Charlotte Aubin) Photo : Bertrand Calmeau

En 2020, cette femme ne se serait pas construite et déployée de la même façon. Angélique devient tordue par son époque. C’est une femme intelligente, qui veut être libre et pouvoir se réaliser. Tout l’en empêche. Je suis la première à dire que je serais devenue folle comme elle à cette époque-là. [...] Elle a toutes les capacités pour s’émanciper, mais on l’étouffe. Madeleine Péloquin

Dans cette courte entrevue, la comédienne parle aussi des défis de tourner une série d’époque, notamment pour ce qui est du langage et du rapport entre les hommes et les femmes. Ces dernières étaient considérées comme des objets et non comme des personnes.

