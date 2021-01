Marie-Mai fait pleurer Roxane Bruneau avec une chanson spéciale

La chanson est composée de commentaires des gens qui la suivent sur les réseaux sociaux

Que pensent-ils vraiment d'elle? - Composée des commentaires recueillis sur la page Facebook de la chanteuse, cette chanson avait ravi ses admirateurs et admiratrices, qu’elle nomme affectueusement ses cocos. Ici, Marie-Mai lui offre une nouvelle version, très personnelle.

Regarder la prestation

Roxane Bruneau

Une artiste qui compte beaucoup dans la vie de son public

Roxane, c'est un peu comme une grande sœur. Ses chansons touchent et accompagnent particulièrement les ados. Suicide, épreuves, maladie, enfance difficile… Ses textes résonnent fort et reflètent souvent leur réalité.

Roxane Bruneau et ses « cocos » Photo : KOTV

Voici les paroles du texte composé des commentaires sincères que les cocos laissent sur la page Facebook de cette femme authentique. Chanson interprétée par Marie-Mai.

Oulalala t’es la meilleure des cocos (Extrait) T’es super drôle, ma belle Rox Plus je te découvre et plus je t’aime d’amour Tu es super belle Mes enfants t’aiment Ta voix me va droit au cœur Encore une fois, tu me donnes des frissons Je suis toujours en admiration La meilleure de tous les temps On t’aime ben gros C’est magnifique Simple et vrai Ça rentre dedans de plein fouet Maudit que j’aime ce que tu fais OULALALA, superbe photo Tu es merveilleuse Reste la femme forte que tu es Wow, wow, wow, je suis sur le cul Déjà accro Tu es la meilleure des cocos [...]

Un doux lendemain de veille

Dans une nouvelle série de capsules offerte exclusivement sur le web, Véronique Cloutier nous fait part de la conversation qu’elle a avec les personnalités invitées le lendemain de l'enregistrement des émissions. Voici ce qui résume l’expérience à 1res fois de Roxane Bruneau : C’était le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie!

Regarder la vidéo de Roxane Bruneau

Lendemain de veille de Roxane Bruneau

Et c’est reparti pour une nouvelle saison tout en souvenirs et en émotions! Rendez-vous sur le site Internet de l’émission pour voir des extraits et connaître lesimpressions des personnalités invitées au lendemain des enregistrements.

1res fois, jeudi 20 h sur ICI Radio-Canada Télé