Silence, on joue!, et on rit beaucoup

La plupart des émissions quotidiennes d’ICI Télé sont de retour; Ricardo, On va se le dire, District 31… même Patrice Roy et Céline Galipeau ont repris leur bureau au Téléjournal. Mais que se passe-t-il avec Silence, on joue!, animée par Patrice L’Ecuyer? En attendant son retour le 18 janvier, prenons le temps de savourer quelques moments cocasses de la saison d’automne qui est présentement en rediffusion.