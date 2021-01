Voici donc 15 séries dont on peut voir toutes les saisons sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

19-2

Cette série nous plongeait dans le quotidien de deux patrouilleurs du Service de la police métropolitaine. Les aventures de Ben Chartier et Nick Berrof ont été très suivies. Qui ne se souvient pas du plan séquence de 13 minutes de la scène de fusillade dans une école secondaire? Trois saisons de 10 épisodes chacune.

Créée par Réal Bossé et Claude Legault, et réalisée par Podz, 19-2 a été diffusée du 2 février 2011 au 1er avril 2015 sur ICI Télé.

Avec Réal Bossé, Claude Legault, Julie Perreault, Catherine Bérubé, Sylvain Marcel, Louis-Philippe Dandenault, Benz Antoine, Véronique Beaudet et Louise Portal

Les Bougon, c’est aussi ça la vie

Une scène de la série

Le retour de la célèbre famille Bougon lors du Bye bye 2020 vous a donné l’envie de vous replonger dans ses histoires? Vous pouvez revoir les aventures de Dolorès, Junior, Paul, Rita, Mao, Mononque et Pépère en ligne. Trois saisons de 13, 16 et 13 épisodes chacune.

La série a été créée par François Avard, qui l’a écrite avec Jean-François Mercier. Elle a été diffusée du 7 janvier 2004 au 1er mai 2006 sur ICI Télé.

Avec Rémy Girard, Louison Danis, Antoine Bertrand, Hélène Bourgeois-Leclerc, Rosalee Jacques, Claude Laroche et Pierre Ébert

Downton Abbey

Avec ses intrigues entre la famille Crawley et ses domestiques, Downton Abbey a charmé de nombreux téléspectateurs dans le monde. Photo : ITV

Ce drame historique commence en 1912, alors que le Titanic vient de sombrer en emportant les deux héritiers de Lord Robert Crawley, comte de Grantham. Puisque leurs trois filles, Mary, Edith et Sybil, ne peuvent prétendre à ce titre, le comte et la comtesse se mettent en quête d’un potentiel héritier. Le charmant Matthew Crawley, nouveau successeur en lice et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Outre les histoires de la famille Crawley, on suit également celles de ses domestiques, M. Carson, Mme Hughes, Bates, Anna, ainsi que plusieurs autres. Six saisons de 7, 10 et 9 épisodes chacune.

Cette série télévisée britannique, créée par Julian Fellowes, a d’abord été diffusée du 26 septembre 2010 au 25 décembre 2015 sur ITV1 au Royaume-Uni.

Avec Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Penelope Wilton, Dan Stevens, Phyllis Logan, Joanne Froggatt et Brendan Coyle.

Feux

Les comédiens Maude Guérin et Alexandre Goyette Photo : Radio-Canada

On suit l’histoire de Claudine Grenier et de Marc Lemaire, que le hasard réunit après une trentaine d’années sans contacts. À l’adolescence, Claudine a été l’une des dernières personnes à voir la mère de Marc avant que celle-ci meure dans un incendie qui s’était déclenché immédiatement après son départ, un soir où elle le gardait. Une unique saison de 10 épisodes.

Avant Fragile et Olivier, après Apparences et Aveux, cette série écrite par Serge Boucher a été diffusée du 12 septembre au 14 novembre 2016 sur ICI Télé.

Avec Maude Guérin, Alexandre Goyette, Fanny Mallette, Denis Bernard, Daniel Brière, Camille Felton, Gabriel Szabo, Valérie Blais, Louise Turcot, Michel Forget et Isabelle Vincent

La galère

Le quotidien de Stéphanie, Mimi, Claude et Isabelle, quatre mères qui ont décidé d’habiter ensemble dans une grande maison, a marqué une époque. On suit leurs vies, leurs relations avec leurs conjoints, amants ou chums, sans oublier la vie de leurs enfants. Six saisons de 12 (pour la première), puis de 10 épisodes.

Écrite par Renée-Claude Brazeau, cette série a été diffusée du 13 février 2007 au 18 novembre 2013 sur ICI Télé.

Avec Hélène Florent, Brigitte Lafleur, Anne Casabonne, Geneviève Rochette, Jeff Boudreault, Marc Paquet, Gabriel Sabourin, Andrée Lachapelle et Denis Bernard

La petite vie

La distribution de « La petite vie » Photo : Radio-Canada

Les Paré sont l’autre famille dysfonctionnelle fictive (autre que les Bougon) la plus connue de la télévision québécoise. Leurs aventures ont fait rire des millions de personnes au Québec et dans le monde francophone. Quatre saisons de 20, 13 et 18 épisodes.

Créée par Claude Meunier, La petite vie a été diffusée sur ICI Télé du 16 octobre 1993 au 30 novembre 1998.

Avec Claude Meunier, Serge Thériault, Guylaine Tremblay, Diane Lavallée, Marc Messier, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Bernard Fortin et Rémy Girard

Les Boys

Les Boys, de Louis Saïa Photo : Melenny Productions

On suit le quotidien des Boys, cette équipe mythique de hockey qui est tout un univers à découvrir. Cinq saisons de 20 à 14 épisodes.

La série, réalisée par Louis Saia, est tirée des quatre films sortis à partir de 1997. Elle a été diffusée sur ICI Télé du 1er octobre 2007 au 3 avril 2012.

Avec Rémy Girard, Yvan Ponton, Patrice Robitaille, Pierre Lebeau, Marc Messier, Pierre Verville, Patrick Labbé, Patrice Bélanger, Luc Guérin, Roc LaFortune, Michel Charette, Réal Béland, Mahée Paiement, Sylvie Potvin, Diane Lavallée et Pascale Montpetit

Les Invincibles

Patrice Robitaille, Pierre-François Legendre, François Létourneau, Rémi-Pierre Paquin dans une scène de la série « Les invincibles » Photo : Radio-Canada

Qui ne se souvient pas du fameux personnage de Lyne la pas fine ? Si l’on suit Pierre-Antoine P-A , Steve, Rémi et Carlos à la veille de leur trentaine, le personnage de Lyne Boisvert a aussi marqué cette série incontournable. Trois saisons de 12 épisodes, 11 pour la dernière.

La première série signée par le duo François Létourneau et Jean-François Rivard a été diffusée du 14 septembre 2005 au 25 mars 2009 sur ICI Télé.

Avec François Létourneau, Pierre-François Legendre, Patrice Robitaille, Rémi-Pierre Paquin et Catherine Trudeau

Pierre-François Legendre et Catherine Trudeau dans une scène de la série « Les invincibles » Photo : Radio-Canada

Les Parent

La famille Parent

Le quotidien de la famille Parent a animé notre petit écran pendant huit ans. On a vu grandir les trois jeunes acteurs jouant les garçons du couple formé par Nathalie Rivard et Louis-Paul Parent. Huit saisons de 20 à 24 épisodes chacune.

Créée par Jacques Davidts, la série a été diffusée du 8 septembre 2008 au 28 mars 2016 sur ICI Télé.

Avec Anne Dorval, Daniel Brière, Joey Scarpellino, Raphaël Grenier-Benoît et Louis-Philippe Beauchamp

Minuit, le soir

Marc (Claude Legault), Gaétan (Julien Poulin) et Louis (Louis Champagne) sont de retour sur Tou.tv dès le 7 mai. Photo : Radio-Canada

Suivre Marc, Louis et Gaétan, ces portiers dans une boîte de nuit branchée, a été un réel plaisir pour de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Le trio nous a fait vibrer avec cette série qui a fait l’unanimité. Trois saisons de 12 épisodes, 13 pour la dernière.

Créée par le duo Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, la série a été diffusée du 12 janvier 2005 au 29 mars 2007 sur ICI Télé.

Avec Claude Legault, Julien Poulin, Louis Champagne et Julie Perreault

Mémoires vives

Les personnages de « Mémoires vives » Photo : Sphère Média Plus/JEAN BERNIER

La saga de la disparition de Laurie Berthier et les histoires autour de sa famille ont tenu le public en haleine plusieurs saisons. Les retournements de situation étaient nombreux dans cette série qui se déroulait sur la Rive-Sud, dans la région de Montréal. Cinq saisons de 25, 24, puis 23 épisodes pour la dernière.

Créée par Chantal Cadieux, la série a été diffusée du 8 janvier 2013 au 28 novembre 2017 sur ICI Télé.

Avec Marie-Thérèse Fortin, Pier-Luc Funk, Gilles Renaud, Véronique le Flaguais, Patrick Drolet, Frédérick De Grandpré, Charli Arcouette-Martineau, Catherine Renaud, Sophie Paradis et Antoine Olivier Pilon

Rumeurs

Une partie de la distribution de « Rumeurs » Photo : Radio-Canada

Cette comédie trace le parcours échevelé du personnel d'un magazine féminin. Au cœur de Rumeurs se trouve la relation explosive d'Esther et Benoît, deux personnes incompatibles qui font tout pour résister à leur attraction mutuelle.

Créée par Isabelle Langlois, cette série a été diffusée sur ICI Télé du 18 septembre 2002 au 31 mars 2008.

Avec Lynda Johnson, James Hyndman, Geneviève Brouillette et Véronique Le Flaguais

Série noire

Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau après l'échec retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière La loi de la justice, sont contraints d'en écrire la suite. Pour sauver leur honneur, ils n'auront d'autre choix que de transformer radicalement leur méthode d'écriture. Deux saisons de 12 et 10 épisodes.

La deuxième série signée par le duo François Létourneau et Jean-François Rivard a été diffusée du 13 janvier 2014 au 18 mars 2016.

Avec François Létourneau, Vincent-Guillaume Otis, Édith Cochrane, Louise Bombardier, Alain Zouvi, Guy Nadon, Marc Beaupré, Anne-Élisabeth Bossé et Martin Drainville

Ruptures

Isabel Richer et Mélissa Desormaux-Poulin Photo : Aetios Productions

Les luttes de la jeune et brillante avocate spécialisée en droit de la famille Ariane Beaumont ont gardé de nombreuses personnes rivées à leur écran. Celle qui s’était donné pour mission de défendre les victimes des amours déchirées a gagné sa place au panthéon des personnages notables de la télévision québécoise. Cinq saisons de 12 épisodes chacune.

Librement inspirée de la carrière de l’avocate québécoise Suzanne Pringle, la série a été écrite par Daniel Thibault, Isabelle Pelletier, Jacques Diamant, Luc Dionne et François Camirand. Elle a été diffusée sur ICI Télé du 13 janvier 2016 au 2 décembre 2019.

Avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Isabel Richer, Normand D’Amour, Catherine Trudeau, Vincent-Guillaume Otis, Dominique Laniel, Sylvie Léonard, Julie Ringuette, Steve Gagnon et Guillaume Lemay-Thivierge

Rizzoli et Isles

Cette série policière américaine tournée à Boston nous entraîne dans le monde de Jane Rizzoli, une enquêtrice qui fait équipe avec la médecin légiste Maura Isles. Les deux bonnes amies aux personnalités diamétralement opposées unissent leurs efforts pour arrêter les coupables d’actes criminels. Sept saisons de 10 à 18 épisodes chacune.

Créée par Janet Tamaro d'après les romans de Tess Gerritsen, la série a été diffusée du 12 juillet 2010 au 5 septembre 2016 sur le réseau TNT aux États-Unis.

Avec Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill et Lorraine Bracco