Lors d’une vidéoconférence, l’équipe de l’émission présentait aujourd’hui 3 des 12 épisodes qui seront diffusés sur ICI Télé cet hiver.

En toute humanité

La nouvelle saison de Deuxième chance, qui était en pause depuis deux ans, promet d’être tout aussi émouvante que les précédentes. On sait déjà que les histoires porteront sur les aidants naturels, la crise des opioïdes en Colombie-Britannique, la violence conjugale, le tabou vis-à-vis de la maladie mentale, l’influence des enseignants et enseignantes, et plus encore.

Aimer l’être humain est le dénominateur commun de cette émission. Marina Orsini

Des quêtes au Québec et à travers le Canada

Dans les saisons précédentes, certaines des enquêtes se déployaient jusqu’à l’étranger. Avec la COVID-19, l’équipe a dû rester ici. Les émissions ont donc été tournées uniquement au Québec et à travers le Canada.

On a d’abord préparé l’émission avec l’option des voyages, mais la pandémie est arrivée. Nous avons mis sur la glace les histoires qui se faisaient à distance. Dans cette nouvelle saison, même si certains sujets sont similaires, on les a traités différemment. J’ose croire qu’à l’écran, ça ne fera pas de différence. Et les défis ont été tout aussi difficiles. – Manuelle Légaré, productrice au contenu

Sans aucun doute, une émission qui fait du bien

La sensibilité et l’écoute des animatrices sont impeccables – une qualité réelle dans les histoires choisies. Et les retrouvailles, les remerciements, sont toujours émouvantes.

« Cette émission, c’est de la télévision importante, pertinente et nécessaire. Nous avons besoin plus que jamais de contact humain. On peut s’identifier aux gens et à leurs histoires. En ce moment, on a bien besoin de se réconcilier avec notre humanité. L’émission répond bien à ce besoin. C’est parmi la plus belle télé du moment, toutes régions confondues. Chaque fois qu'on tourne un épisode de Deuxième chance, ça change l’être humain qu’on est. » – Marina Orsini

Marina Orsini Photo : Radio-Canada

L’arrivée de Monic Néron

C’est une Monic Néron ravie qui parle avec passion de son expérience auprès de sa nouvelle équipe, qui a été très accueillante et ouverte avec elle. Même si l’émission avait déjà trois saisons derrière la cravate, la journaliste dit avoir évolué avec ses compétences en journalisme d'enquête avec beaucoup de liberté.

« Oui, j’ai été téléspectatrice de l’émission. Mais là, j’ai eu la chance d’être témoin de leurs petits miracles, de voir la meilleure équipe de recherche en ville évoluer et fignoler chacune des histoires avec émotion. Faire partie de ça, c’est ça le cadeau!

J’avais anticipé ce que ça pouvait être d'annoncer une nouvelle à une personne, d’être porteuse de nouvelles. Ça m’a fait vivre de grandes émotions, d’une réelle intensité. Ça fait du bien! » – Monic Néron

Monic Néron Photo : Radio-Canada

Sortez vos mouchoirs

Dès le premier épisode, on a des frissons et les larmes aux yeux. Alain, qui a subi un grave accident d’automobile, veut retrouver la courageuse personne qui l’a sorti de son véhicule en flammes. Et Marie-Josée aimerait reprendre contact avec son père, qu’elle n’a pas vu depuis plus de 20 ans. Ça donne le ton!

Il n’est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Malgré le passé, on peut regarder de l’avant et construire du nouveau. Guillaume Lespérance, le producteur de l’émission

Deuxième chance, à compter du 16 janvier à 20 h sur ICI Télé.