Les meilleurs moments télé du réveillon 2020

En direct du jour de l’An a été fidèle à elle-même et nous a fait verser quelques larmes de joie ou d’émotion, en plus de nous faire danser et chanter. Nous pouvons revoir l’émission en ligne.

Toute une surprise pour Kim Richardson!

Les belles voix fortes coulent dans les veines de la famille Richardson, on en a eu la preuve!

Kim Richardson a eu toute une surprise en chantant We Are Family. Sa grande amie Stacie Tabb, qu'elle considère comme sa sœur, et sa mère, Jackie Richardson, se sont jointes à elle pour la prestation.

L’équipe d’En direct de l’univers avait aussi préparé une surprise pour l’auditoire.

Les couche-tard ont eu droit à un numéro festif de fin de soirée, spécialement diffusé sur le site d’En direct de l’univers.

C’est un groupe de musique que nous voulons absolument pour nos prochains partys!

Jean-René Dufort a également présenté son bilan de 2020. Revoyez la spéciale de fin d’année d’Infoman.

Arnaud Soly traduit Rudy Giuliani

Bienvenue dans la tête du Dr Arruda

Antoine Vézina et Jean-René Dufort sont dans la tête du Dr Arruda et dans celle de Justin Trudeau.

La chanson thème de 2020 avec Sarahmée

C’est Sarahmée qui a inauguré l’émission avec son indicatif musical de 2020.

On a eu droit à un Bye bye rassembleur cette année.

Bougon en vacances

Pu besoin de fourrer le gouvernement, y s'fourre tout seul! Paul Bougon

Police Repentigny

Monsieur Caron et Laurent Duvernay-Tardif en CHSLD