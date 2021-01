La revue culturelle d’une année 2020 différente et riche

Même si la culture a dû se réinventer sur le web ou dans un ciné-parc, les arts ont su trouver leur chemin pour nous accompagner en 2020. Les artistes qui ont offert des spectacles durant le répit estival ont rapporté combien le public était heureux de les retrouver.

Il n’aurait jamais fallu se rendre là, car les arts, c’est essentiel. On l’enlève et on se rend compte que ça nous manque; pas juste à nous, mais au public. Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde (TNM)

Marc Hervieux, Rhodnie Désir, André Robitaille et Lorraine Pintal Photo : Radio-Canada

L'émission fait le tour de l'actualité artistique de l'année pour une cinquième année.

Bien sûr, 2020 a été une année particulière pour les arts et la culture. Il était donc encore plus important pour nous, même si c'est toujours important, de célébrer les artistes, les artisans et tous les travailleurs culturels, qui jouent un rôle essentiel dans nos vies , affirme Jocelyn Lebeau, producteur au contenu de cette émission depuis cinq ans.

L’art illumine la vie

La formule de l’émission ne change pas : André Robitaille rencontre les personnes invitées en trio, mais à deux mètres de distance. Celles-ci ont soumis leurs coups de cœur de 2020, de nombreuses initiatives qui ont bravé la pandémie et le virus sans mettre en danger qui que ce soit.

C'est la cinquième édition de La revue culturelle et, plus que jamais cette année, nous avons opté pour le côté lumineux de l'art. Ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable et qu'on n'est pas conscient des défis du milieu culturel en ce moment. On a plutôt choisi de commencer la nouvelle année avec de l'espoir, car l'art, ça peut servir à ça : partager de la beauté, susciter des émotions, faire réfléchir et donner de l'espoir. On veut montrer plus que jamais à quel point les artistes jouent un rôle important dans nos vies. Jocelyn Lebeau

L’importance de l’art vivant

En cette année très particulière, les discussions ont aussi été très émotives entre les différents trios.

Après avoir écouté La revue culturelle, je souhaite que les gens disent haut et fort à quel point ils sont fiers de notre culture, qui est si riche, si diversifiée, si vivante , soutient Jocelyn Lebeau.

André Robitaille et le violoniste et chef d’orchestre Alexandre Da Costa Photo : Radio-Canada

Les premières personnes invitées sont Lorraine Pintal, le chanteur et auteur Marc Hervieux et la chorégraphe Rhodnie Désir. Elles parlent de l’art vivant, qui se veut la rencontre d’artistes sur une scène avec des gens dans la salle. Une telle rencontre est très difficile à faire en temps de pandémie, sauf en de rares exceptions.

À partir du 13 mars, on a été obligé de mettre l’art vivant dans les coulisses. Ce n’est pas là qu’il vit; il vit sur scène. J’ai l’impression de m’être fait amputer d’un membre. Il y a des moments, ça te déchire le cœur. Lorraine Pintal

Janette Bertrand, Antonine Maillet, André Robitaille et Joséphine Bacon Photo : Radio-Canada

Évidemment, les gens ont pu voir des spectacles virtuels, sans oublier ceux qui ont été présentés dans les ciné-parcs, mais ce n’est jamais la même chose qu’être sur place, en personne, en communion avec les autres et les artistes.

Toutefois, la pandémie a magnifié l'imagination. Je vous assure qu’il va sortir une génération d’artistes de ce coronavirus , soutient l’écrivaine de 91 ans Antonine Maillet.

Dans la guerre, il y a toujours des fleurs qui repoussent. Rhodnie Désir

Moi, je pense qu’il faut qu’on garde ses rêves, car un rêve finit toujours par être réalité si on y croit , estime la poète Joséphine Bacon. Si on y croit , insiste l’autrice Janette Bertrand, qui fait partie de ce trio rencontré par André Robitaille.

Damien Robitaille et André Robitaille Photo : Radio-Canada

Outre Lorraine Pintal, Marc Hervieux, Rhodnie Désir, Antonine Maillet, Joséphine Bacon et Janette Bertrand, André Robitaille a aussi rencontré le cinéaste Félix Rose; l’artiste multidisciplinaire Stanley Février; le caricaturiste Serge Chapleau; les écrivaines Kim Thúy et Naomi Fontaine; les chefs d’orchestre Alexandre Da Costa et Yannick Nézet-Séguin; les comédiens Fabien Cloutier, Marc-André Grondin et Mani Soleymanlou; les chanteurs Damien Robitaille, P’tit Belliveau et FouKi; les chanteuses Elisapie, Dominique Fils-Aimé et Jill Barber; et le directeur général du cirque FLIP Fabrique Bruno Gagnon.

L’artiste visuelle Pony, l’humoriste Mathieu Dufour, la batteuse Domino Santantonio et André Robitaille Photo : Radio-Canada

Bien sûr, l'édition 2020 de La revue culturelle est particulière, car tout le milieu artistique a eu à s'adapter en raison de la crise. Grâce à la générosité des artistes et à l'inventivité de nos équipes de production et de réalisation, on a réussi à créer une émission qui, on l'espère, donnera encore plus envie de découvrir tout ce qui s'est fait en arts et en culture dans les derniers mois. On a voulu montrer plus que jamais à quel point les artistes jouent un rôle important dans nos vies... Donc, si vous avez envie de constater à quel point notre culture est vivante, il faut écouter l'édition 2020. Jocelyn Lebeau

La revue culturelle sera diffusée le samedi 2 janvier à 21 h simultanément sur ICI Télé et sur ICI Première, et présentée en rediffusion le dimanche 3 janvier à 17 h sur ICI Télé.

André Robitaille et le comédien, dramaturge et metteur en scène Mani Soleymanlou Photo : Radio-Canada

Des artistes sur le web

Yannick Nézet-Séguin a mis de l’avant le mouvement Propage la musique, pas le virus.

Revoyez la revue culturelle ici après la diffusion télé