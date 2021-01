La fête continue avec En direct de l’univers

Vous avez aimé la spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers? L’équipe vous offre de faire durer le plaisir et de finir la soirée en beauté après avoir vu Les coulisses du Bye bye 2020. Rendez-vous sur le site d'En direct de l'univers pour une belle surprise vers 1 h du matin!

France Beaudoin vous invite à prolonger la fête. Photo : Éric Myre

Tassez les meubles pour faire de la place et préparez-vous à danser. Pendant ce party organisé par l’équipe sur le plateau, vous entendrez une foule de chansons improvisées par le directeur musical, Jean-Benoit Lasanté, la chanteuse maison Virginie Cummins et un bon nombre d’artistes de l’émission.

Pour finir la soirée en beauté, cliquez sur ce lien.

La spéciale du jour de l'An

Revoyez l'émission En direct du jour de l'An.

La grande fête de fin d’année animée par France Beaudoin a rassemblé un grand nombre d’artistes et de personnalités surprises pour célébrer en musique la soirée du 31 décembre. Cette émission spéciale a revisité l’univers musical des 12 derniers mois et de nos personnes invitées, en compagnie de plusieurs artistes coups de cœur qui ont offert des prestations émouvantes et vous ont permis de décrocher du quotidien.

Vidéo : Les défis du jour de l'An en pandémie

De nombreuses mesures ont été prises pour garantir la sécurité de toutes les personnes invitées et l'équipe artistique et technique. En voici un aperçu avec cette vidéo des coulisses : les défis du jour de l'An.

France Beaudoin Photo : ATTRACTION IMAGES

Vidéo du kidnapping 2020

Autour de qui a gravité l'émission spéciale du jour de l’An 2020 d’En direct de l’univers? Découvrez-le dans cette vidéo. Avec l'aide du nouveau retraité Ron Fournier, France Beaudoin est allée les kidnapper le jour même de l'enregistrement.

Vous pouvez revoir plusieurs vidéos des prestations des artistes à l’émission, pour danser dans vos chaumières.

L’émission En direct de l'univers sera présentée en rediffusion le 1er janvier à 18 h 30.