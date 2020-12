La rentrée télé de l'hiver 2021

Les nouveautés

La Maison-Bleue

Guy Nadon pour président!

En 2016, Jacques Hamelin, incarné par Guy Nadon, est devenu le quatrième président de l’histoire du Québec indépendant. Il est confronté à de nombreux défis, dont un qui n’est pas le moindre : 25 ans après sa séparation acrimonieuse du Canada, la nation est toujours coincée dans un débat identitaire : est-ce que le Québec devrait retourner au sein du Canada?

Voici un avant-goût de cette comédie

La Maison-Bleue

À partir du 6 janvier, 21 h

Les Mecs

Martin, Étienne, Christian et Simon

Quatre amis de toujours, incarnés par Christian Bégin, Alexis Martin, Normand Daneau et Yanic Truesdale, sont arrivés, tant bien que mal, à l'âge des remises en question. Hantés par les défaites de leur existence, bousculés par le temps qui s'accélère et animés par leurs désirs inassouvis, ils abordent l'avant-dernier droit de leur vie en réalisant qu'on a beau dire et faire ce qu'on veut, en fin de compte, on est toujours seul quand il s'agit d'affronter l'absolu.

Bande-annonce

Les mecs

À partir du 6 janvier, 21 h 30

Belgravia

Intrigues et scandales de la société britannique du 19e siècle

La nouvelle série de l’auteur de Downton Abbey, Julian Fellowes, raconte une saga qui débute la veille de la bataille de Waterloo, quand la famille Trenchard, en pleine ascension sociale, accepte une invitation à un bal organisé par la duchesse de Richmond. La série britannique met en vedette Alice Eve, Tara Fitzgerald, Philip Glenister, Tamsin Greig, Tom Wilkinson et Harriet Walter.

Belgravia

À partir du 16 janvier, 21 h

La série : Alice Eve, Tara Fitzgerald, Philip Glenister, Tamsin Greig, Tom Wilkinson et Harriet Walter Photo : Radio-Canada

Manger

La nouvelle série documentaire de Boucar Diouf

Suivons l'histoire de quatre aliments familiers : la tomate, l'arachide, le maïs et le piment. Boucar Diouf a discuté avec Éloïse Demers-Pinard de ses découvertes et de la manière dont ces aliments racontent finalement l'histoire de l'humanité.

À partir du 19 mars

Il existe entre 7000 et 8000 sortes de piments dans le monde. Photo : Radio-Canada

Les émissions qui sont de retour

Trop

Evelyne Brochu et Virginie Fortin dans la 3e et dernière saison

Pour Isabelle et Anaïs, cette saison sera sous le thème du renouveau et de l’affirmation de soi. Isabelle quitte La Station et se lance en affaires. Maintenant qu’elle accepte mieux sa condition, Anaïs veut expérimenter, et tester ses limites. Sa vie doit être extraordinaire coûte que coûte… Une série écrite par Marie-Andrée Labbé

Trop, bande-annonce de la 3e saison

Trop

À partir du 4 janvier, 19 h 30

Les pays d’en haut

Un dernier voyage, en train, à Sainte-Adèle

C’est la sixième et dernière saison de ce western québécois bien apprécié qui nous manquera. Le train est arrivé à Sainte-Adèle, mais son inauguration avait causé tout un choc parce que des coups de fusil avaient été tirés. Séraphin a-t-il survécu? Nous y retrouverons les manigances de Bidou, les histoires d’amour de Délima, la détermination d’Angélique, la folie du curé Caron et les nombreux défis auxquels fera face la population du village.

Bande-annonce

Les pays d’en haut

À partir du 4 janvier, 21 h

1res fois

Véronique Cloutier de retour avec ses émissions chargées d'émotion

Une quatrième saison qui commence en force avec Vincent Graton et Roxane Bruneau. Katherine Levac, PA Méthote, Chantal Lacroix, Simon Boulerice et Marie-Claude Barrette comptent parmi les personnalités invitées.

Un extrait de la nouvelle saison

1res fois

À partir du 7 janvier, 20 h

Deuxième chance

Marina Orsini a une nouvelle coanimatrice, Monic Néron

Ce nouveau tandem d’animatrices, solidement appuyé par une équipe de recherche dévouée, permettra à des gens du public de mener à terme une expérience de vie bouleversante ou inachevée en retrouvant une personne qui a été marquante dans leur vie.

Deuxième chance

À partir du 16 janvier, 20 h

Monic Néron et Marina Orsini Photo : Zone 3 et A Média

Faits divers 4

Une quatrième et dernière saison, mais non la moindre

L’escouade de Mascouche devra démystifier un énorme gâchis qui implique, encore une fois, des univers disparates : un cartel mexicain, une entreprise de vitres teintées, un crématorium de petits animaux, une ex-travailleuse humanitaire fraîchement retraitée et un chroniqueur radio intellectuel de droite. Tout cela prendra des proportions dont personne ne pouvait se douter.

Bande-annonce

Photo : https://images.radio-canada.ca/v1/ici-tele/16x9/faits-divers-4-photo-generique.jpg

Faits divers

À partir du 15 février, 21 h

L’effet secondaire

Une série qui aborde avec justesse la vie au collège

Revivez l’amour, la quête de soi et l’amitié de l’adolescence avec les personnages d’Anouk, de Marco, de Fanny, d’Alex, de Safa, d’Emma, d’Ahmed et de plusieurs autres, qui traversent le secondaire la tête remplie de projets, de doutes et d’émotions intenses. L’effet secondaire met en vedette Kaly Roy, Nicolas Germain-Vien, Axelle Michaud, Édouard Tremblay-Grenier, Dounia Ouirzane, Émi Chicoine et Amédamine Ouerghi.

L’effet secondaire

À partir du 8 janvier, 17 h

Les émissions qui reprennent après le temps des Fêtes

District 31

Le dernier épisode avant Noël nous a laissé de grosses questions sur l’avenir de Virginie Francœur, que nous avions appris à aimer depuis le début de la série. Elle a été découverte couchée dans le lit à côté de Francis Garand, l’ex de la lieutenante Simard. Qui avait des raisons de lui en vouloir?

Plusieurs grosses intrigues sont aussi à suivre dès la rentrée : l’histoire de Vincent Lemaire, Yves Jacob et son nouvel emploi, l'intrigante Pascale Lanier et les manigances de Nick Romano. Nous n’allons pas nous ennuyer!

District 31

De retour le 4 janvier, 19 h

5 chefs dans ma cuisine

Marina Orsini est de retour dès le début de l’année avec des recettes de tofu, le miel du Québec, la manière de confectionner le traditionnel pain sandwich, la cuisine thaïlandaise et des gourmandises italiennes.

5 chefs dans ma cuisine

De retour le 4 janvier, 11 h 30

En direct de l’univers

C’est avec une émission spéciale District 31 que l’année commence en grand le 16 janvier. Ensuite, le 23 janvier, nous célébrons Jean-Marc Généreux; le 30 janvier, c’est au tour de l’écrivain et comédien Patrice Godin. En février, Ingrid St-Pierre et Patrice Bélanger sont au cœur des émissions du 6 et du 13 février.

En direct de l'univers

À partir du 16 janvier, 19 h

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Beaucoup de personnalités invitées très prometteuses après les Fêtes. L’année commence avec Lara Fabian, puis, c’est au tour de Mathieu Baron, celui que nous aimons détester dans District 31. Ensuite, ce sera au tour de Debbie Lynch-White, de Sylvain Cossette, de Bianca Gervais, de Rachid Badouri, de Brigitte Lafleur et de Guy Nadon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

À partir du 8 janvier, 20 h

Retrouvez également :

À noter à l’agenda