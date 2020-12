Des séries incontournables à voir en rafale

Il s’agit de séries québécoises, françaises ou traduites, dont la majorité est offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Faits divers

Les personnages de Constance Forest (Isabelle Blais) et Fred Bérubé (Émile Proulx-Cloutier) Photo : Sovimage/Véronique Boncompagni

La quatrième et dernière saison de cette série policière aux accents d’humour noir vient d’atterrir en ligne.

L’histoire met en scène des hors-la-loi sordides qui ne mesurent pas toujours la portée de leurs actions. De façon progressive, on entre dans un jeu du chat et de la souris entre les forces policières et les coupables.

Avec Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon, Fred-Eric Salvail, Maxime Mailloux, Emmanuelle Lussier-Martinez, Fabien Cloutier et Guy Nadon

Les pays d’en haut

« Les pays d'en haut » Photo : Radio-Canada

La deuxième adaptation du roman Un homme et son péché, de Claude-Henri Grignon, tire aussi sa révérence avec cette sixième et dernière saison, offerte avec les cinq autres sur ICI Tou.tv Extra.

L’histoire nous fait suivre l’évolution du trio mythique formé de Donalda, Alexis et Séraphin à partir de 1880, ainsi que celle de tous les habitants et habitantes du village de Sainte-Adèle.

Avec Vincent Leclerc, Sarah-Jeanne Labrosse, Maxime Le Flaguais, Rémi-Pierre Paquin, Paul Doucet, Michel Charette, Roger Léger, Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth Bossé et Julie Le Breton

Appelez mon agent

La distribution de l'émission française « Dix pour cent » Photo : Christophe BRACHET - MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS /FTV

La fin de 2020 marque aussi la dernière saison de cette série française (Dix pour cent en est le titre original), dont les quatre saisons sont maintenant offertes sur ICI Tou.tv Extra.

Grâce à un bon mélange de comédie et de drame, la série propose un portrait acide des dessous de l’industrie du cinéma et de la télévision. On y suit les aventures d’Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, quatre agentes et agents d’artistes de la prestigieuse Agence ASK, qui perdent leurs repères après la mort accidentelle de son fondateur, Samuel Kerr. Chaque épisode met en scène une vedette qui joue son propre rôle; Nathalie Baye, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Monica Bellucci, Isabelle Huppert et Sigourney Weaver en sont quelques-unes.

Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy, Nicolas Maury, Stéfi Celma et Assaâd Bouab

La jetée

Les personnages de la série « La jetée »

Les deux premières saisons de cette série espagnole créée par le duo qui a aussi mis au monde La casa de Papel sont offertes sur ICI Tou.tv Extra.

L’histoire commence lorsque le mari d’Alexandra est retrouvé mort. L’univers de cette femme vole en éclats quand elle découvre que son époux menait une double vie avec une autre femme.

Avec Irene Arcos, Verónica Sánchez et Álvaro Morte

C.A.

Louis Morissette, Antoine Bertrand, Isabelle Blais, Sophie Bourgeois et Alexandre Goyette dans une scène de « C.A. » Photo : Radio-Canada

Pour se replonger dans ses souvenirs et la nostalgie, on regarde, sur ICI Tou.tv, les quatre saisons de cette comédie diffusée de 2006 à 2010.

On y suit la vie et les amours d’un quatuor, deux femmes et deux hommes, formé lors de ses études à HEC Montréal.

Avec Sophie Bourgeois, Isabelle Blais, Louis Morissette et Antoine Bertrand

Outlander

Le premier baiser de Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) lors de leur mariage dans la saison 1. Photo : © 2014 sony pictures television/Neil Davidson

Les cinq saisons de ce drame historique et fantastique nous font voyager de l’Écosse en Amérique en passant par les Caraïbes. La série est une adaptation de la saga de huit romans du même nom de Diana Gabaldon.

Claire Randall, une infirmière qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 en partant en second voyage de noces avec son mari, est mystérieusement propulsée en 1743 en Écosse. Dans ce monde inconnu et dangereux, elle doit épouser Jamie Fraser, un jeune guerrier écossais chevaleresque et romantique, pour sauver sa vie. Une relation passionnée prend alors naissance.

Avec Sam Heughan, Catriona Balfe, Tobias Menzies, Sophie Skelton, Richard Rankin, Duncan Lacroix, David Berry, Edward Speleers et Tim Downie

The Spanish Princess

Une scène de la série « The Spanish Princess »

La deuxième saison de cette série historique est en ligne sur ICI Tou.tv Extra depuis le 3 décembre. Basée sur les romans The Constant Princess et The King's Curse, elle est la suite des miniséries The White Queen et The White Princess, qu’on trouve aussi sur ICI Tou.tv.

On suit l’histoire de Catherine d’Aragon, promise au souverain du trône d’Angleterre. Arrivée outre-Manche, la princesse d’Espagne doit se faire une place dans ce pays étranger. Elle peut heureusement compter sur ses dames d’honneur, Lina et Rosa. Lorsque son mari, le roi Arthur, meurt soudainement, le trône semble perdu pour la jeune femme. À moins qu’elle parvienne à se faire épouser par le nouvel héritier, le futur roi Henri VIII...

Avec Charlotte Hope, Aaron Cobham et Elliot Cowan

Normal People : des gens normaux

Une scène de la série « Normal people » Photo : Radio-Canada

Inspirée du roman de Sally Rooney – classé parmi les succès de librairie du New York Times –, cette série irlandaise suit la relation empreinte de tendresse, mais compliquée de Marianne et de Connell à la fin de leurs études. La première saison de cette production, qui fait sensation partout dans le monde, comprend 12 épisodes.

Avec Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal

Trop

Les personnages d'Isabelle (Évelyne Brochu) et d'Anaïs (Virginie Fortin) Photo : Radio-Canada

C’est l’histoire de deux sœurs dont l’existence est bousculée lorsque la plus jeune, Anaïs, vient rejoindre son aînée, Isabelle, à Montréal. Ce qui semble d’abord être d’heureuses retrouvailles s’avère un peu moins drôle lorsque Isabelle découvre que sa petite sœur vit avec un trouble bipolaire. Cette comédie dramatique réaliste est signée Marie-Andrée Labbé. Les trois saisons sont offertes sur ICI Tou.tv Extra.

Avec Evelyne Brochu, Virginie Fortin, Éric Bruneau, Pierre-Yves Cardinal et Mehdi Bousaidan

Lâcher prise

La distribution de l'émission « Lâcher prise » Photo : Radio-Canada

L’histoire a commencé par l’épuisement professionnel de Valérie. S'en est suivie une incroyable flopée d’aventures, avec une relation mère et fille hautement explosive en toile de fond. Quatre saisons d’une série avec des dialogues délicieux.

Avec Sophie Cadieux, Jean-Moïse Martin, Éric Paulhus, Christine Beaulieu, Sylvie Léonard, Simon Lacroix et Gildor Roy

Série noire

Les personnages de Denis et Patrick (François Létourneau et Vincent-Guillaume Otis) de l'émission Série noire. Photo : Radio-Canada/Productions Casablanca

Denis et Patrick, deux scénaristes au bout du rouleau après l'échec retentissant de leur invraisemblable série juridico-policière La loi de la justice, sont contraints d'en écrire la suite. Pour sauver leur honneur, ils n'auront d'autre choix que de transformer radicalement leur méthode d'écriture. Jusqu'où iront-ils pour s'assurer de la vraisemblance de leur œuvre?

Les deux saisons de cette série du duo François Létourneau et Jean-François Rivard sont offertes sur ICI Tou.tv Extra.

Avec François Létourneau, Vincent-Guillaume Otis et Édith Cochrane

La liste aurait pu être plus longue, avec des séries plus récentes, dont District 31, C’est comme ça que je t’aime, Fragile, Cerebrum et Ruptures, ainsi que d’autres plus vieilles, notamment Feux, Les Invincibles, Rumeurs, Minuit le soir et 19-2. C’est sans oublier des séries étrangères comme Masters of Sex et Downton Abbey.