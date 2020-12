Sujets coups de cœur : Hockey féminin, CHSLD et lesbiennes à la télé

Voici les sujets sur lesquels Rose-Aimée Automne T. Morin avait particulièrement envie de revenir : la santé mentale, la place des personnes âgées dans la société, la justice sociale, le respect, le racisme et l’égalité... de bonnes pistes pour des réflexions importantes.

Une collaboration renforcée afin de mieux répondre aux cas liés à la santé mentale.

La travail social et la police

Je trouve cette initiative de Fady Dagher (directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil, premier et unique chef de police issu de l'immigration au Québec) très humaine et importante pour recréer un lien de confiance entre les forces policières et les gens qu'elles protègent. Un exemple à suivre en cette année qui a tout ébranlé.

Rose-Aimée Automne T. Morin