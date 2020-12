La détresse et l’enchantement : les mots de Gabrielle Roy et la grâce de Marie-Thérèse Fortin

Regardez le spectacle sur cette page à compter du 21 décembre

Dans une performance qui force l’admiration, Marie-Thérèse Fortin incarne Gabrielle Roy à tous les âges, mais également plusieurs personnes qui ont croisé sa route. Le spectacle, très émouvant, n’est pas dépourvu de moments comiques, entre autres lorsqu’il met en scène l’arrivée de l’écrivaine à Paris, son premier cours de théâtre ou sa rentrée scolaire comme jeune professeure à Saint-Boniface.

La comédienne nous fait voir une Gabrielle Roy intense et passionnée, comme en témoigne ce moment où elle décrit un amour qui s’éteint :

Et je me demande si la foudroyante attirance que nous avons subie, de tous les malentendus, de tous les pièges de la vie, n’est pas l’un des plus cruels. À cause de lui, après que j’en fus sortie, j’ai gardé pour longtemps, peut-être pour toujours, de l’effroi envers ce qu’on appelle l’amour.

Le spectacle met aussi en lumière les moments où l’écrivaine connaît de véritables révélations. Ici, elle a tout à coup la conviction qu’elle écrira en français :

Pour moi qui avais longtemps pensé que j’aurais intérêt à écrire en anglais, qui m’y étais essayée avec un certain succès et qui avais tergiversé, tout à coup, il n’y avait plus d’hésitations possibles. Les mots qui me venaient aux lèvres, au bout de ma plume, étaient de ma lignée, de ma solidarité ancestrale. Ils me remontaient à l’âme comme une eau pure qui trouve son chemin à travers des épaisseurs de roc et d’obscurs écueils.

Marie-Thérèse Fortin, qui incarne Gabrielle Roy