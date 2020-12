Charlotte Cardin : 70 chansons pour arriver à l’album parfait

Lors de son passage sur le plateau, la chanteuse a interprété Passive Aggressive, sa plus récente pièce, qui sera sur son album à paraître au printemps 2021.

Charlotte Cardin chante Passive agressive

L’artiste dit avoir écrit au moins 70 chansons avant d’en sélectionner seulement 13 pour l’album à venir. Elle explique que certaines des 70 pièces ne sont pas terminées, mais qu’elle a travaillé très fort pour arriver à ce qu’elle voulait et que la pression du premier album planait sur son travail.

Les gens ne consomment plus nécessairement la musique par album, mais symboliquement, c'était important qu'il soit parfait pour moi, que je ne regrette rien. Et que j'assume tout. Charlotte Cardin

Charlotte Cardin a écrit 70 chansons

Quand on pense à Charlotte Cardin, petite voix parfaite et angélique, je regarde ça et je me dis : ce n’est pas un vidéoclip de Noël… Pourquoi tant de sang, Charlotte?

C’est la question que Jean-Philippe Wauthier lui a posée après avoir vu le vidéoclip de Passive Aggressive, que l’artiste a coréalisé avec Jason Brando. Dans le court métrage, on trouve une Charlotte Cardin dansante et chantante… et beaucoup de sang sur le plancher dans les derniers moments.

Elle explique que la chanson exprime le sentiment de force et de liberté ressenti quand on se défait d’une relation toxique et malsaine, mais qu’on s’en rend compte après coup. Ce n’est pas un gros party sanglant, selon elle, et ça reste quand même festif. Elle précise que ça se voulait créatif.

Un repos mérité

Jean-Philippe Wauthier et Charlotte Cardin Photo : La production est encore jeune /Pascal Roberge

Jean-Philippe Wauthier semblait ému de terminer le marathon Bonsoir bonsoir!, qui a duré 36 semaines. On se rappellera que la saison avait commencé en avril dernier lors du premier confinement. L’émission est devenue un cobaye pour les tournages en contexte de pandémie et s'est adaptée rapidement aux mesures sanitaires. L’équipe s’est même retrouvée dans le studio des Poilus de Sébastien Kfoury. Bonsoir bonsoir! reviendra en avril 2021.