Faits divers : une quatrième et dernière saison, mais non la moindre.

Déjà, au premier épisode, on compte cinq morts, dont le fils de El Gallo, chef d’un cartel mexicain, et un mariachi. L’autrice Joanne Arseneau a le don de réunir des univers incompatibles dans une histoire qui se tient. Outre le cartel qui sévit à Mascouche, entrent en jeu la propriétaire d’un crématorium d’animaux et son mari criminel, un polémiste de la radio et une missionnaire humanitaire qui trempe dans des magouilles pour sauver le monde. Encore ces délicieuses histoires de bandits qui se mettent le doigt dans l’engrenage. On ne s’en tanne pas, et ça regarde bien pour cette quatrième et dernière saison.