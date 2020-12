COVID-19 - Un message du Dr François Marquis 

Laissons le principal concerné nous expliquer les détails dans sa vidéo plus bas, mais l'essentiel de son message est qu’avec une COVID qui est de plus en plus répandue dans la communauté, n’importe qui – même un médecin qui est asymptomatique – pourrait ne pas reconnaître sa propre maladie. C’est la raison pour laquelle on doit porter nos équipements de protection : on doit porter le masque, on doit garder la distanciation sociale.

Surtout, on doit se retenir d'inviter des gens en cachette pendant le temps des Fêtes. On est juste à l’aube d’avoir notre vaccin, les premiers vaccins commencent à arriver, on doit se serrer les coudes, on doit complètement mettre une barrière au virus. On doit s’assurer qu’il ne peut pas passer de personne en personne, et la seule façon de faire ça, c'est d'annuler les rassemblements dans le temps des Fêtes Dr François Marquis

Écouter la vidéo du Dr Marquis

En complément, voici trois segments d’émission en lien avec la COVID-19 et la vaccination

Qui recevra le vaccin en premier? Qu'est-ce qu'une éclosion? Le Dr François Marquis répond aux questions sur la COVID-19.

Questions pour un doc

Questions pour un doc

Le Dr François Marquis rappelle que la lumière au bout du tunnel est à notre portée, mais qu'il faut continuer à suivre les consignes de la santé publique.

Le message du Dr Marquis pour sauver des vies

Message d'espoir (tiré d'une publication Facebook du 9 décembre)