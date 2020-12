Et si on se levait : pour applaudir ces personnes qui ont fait une différence en 2020

Dans une année comme celle qui s’achève, autant des moments difficiles surviennent, autant des élans de solidarité, des idées et des innovations émergent. Et, en 2020, la collaboration communautaire est devenue une force nécessaire.

Et si on se levait mettra la lumière sur des projets innovants et des solutions créatives pour célébrer les gens par qui le changement passe... en espérant que le tout puisse en inspirer d’autres!

Gildor Roy pendant le tournage de Et si on se levait Photo : Pamplemousse média

Ainsi, dans les dernières semaines, une escouade de personnalités a parcouru le Québec et l’Ontario pour surprendre et gâter des personnes derrière plusieurs initiatives et fêter avec elles.

Pierre-Yves Lord pendant le tournage de Et si on se levait Photo : Pamplemousse média

De plus, l’émission annoncera – avec moult surprises et éclat – aux gens derrière les trois projets gagnants du vote du public mis en place par le Fonds du Grand Mouvement qu’ils remportent les honneurs dans leur catégorie respective : Jeunesse, Innovation et Développement durable.

Et si on se levait dirigera les projecteurs sur des êtres humains dotés d’une belle folie qui font bouger les choses, en espérant qu’ensuite, tout le monde aura envie de bouger avec eux!

Et si on se levait sera présentée le samedi 12 décembre à 19 h sur ICI Télé.

Bleu Jeans Bleu pendant le tournage de Et si on se levait Photo : Pamplemousse média