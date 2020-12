Le meilleur d’Infoman

C’est l’occasion de se rappeler que la COVID-19 n’est pas notre première pandémie. En 2009, la H1N1 faisait rage, et les files étaient longues pour se faire vacciner.

Des rencontres inoubliables

Les rencontres de Jean-René Dufort avec plusieurs personnalités ont laissé des souvenirs parfois mémorables. Il y a la presque rencontre avec Audrey Tautou, puis quelques mots avec Jean Reno, et un cadeau très québécois pour sympathiser avec Gérard Depardieu. On se rappelle aussi les sympathiques rencontres avec Charlotte Le Bon, Stan Lee et bien d’autres!

Pour regarder la première émission des meilleurs moments

Meilleurs moments des 20 dernières années - 1/3

On revient aussi sur quelques entrevues improbables et mémorables : Supergirl (Laura Vandervoort), Robin de Batman (Burt Ward), l’inoubliable Daniel Boone (Fess Parker) et son compagnon Mingo (Ed Ames).

Et que dire de l’astronaute Chris Hadfield, qui a montré à Jean-René Dufort comment on voyage dans une très petite capsule Soyouz?

On revoit aussi les discussions de Jean-René avec Jacques Parizeau, Pierre-Karl Péladeau, Jean Chrétien et Normand L’Amour

Des voyages marquants

Pour ce qui est des voyages, celui sur la Frégate Montréal en 2011 était impressionnant, et que dire de la visite d’Infoman à Kandahar, en Afghanistan, en 2007 sur la base canadienne! La poussière a marqué les esprits, ainsi que la description de la nourriture proposée aux militaires.

Et puisque Infoman ne recule devant rien, il franchit l’interminable frontière-labyrinthe pour se rendre à Gaza. Un long chemin pour aller faire quelques emplettes dans un grand nombre de boutiques érotiques…

Pour regarder la deuxième émission des meilleurs moments

Meilleurs moments des 20 dernières années - 2/3

Plus sérieusement, on ne peut pas oublier le voyage à Tchernobyl en 2015. En visitant une ancienne école abandonnée, Jean-René Dufort souligne que c’est comme la planète des singes, mais pas de singes .

Finalement, Jean-René Dufort a dépensé un peu d’argent pour permettre à une victime du financier montréalais Earl Jones de se venger. Le sculpteur Armand Vaillancourt a aussi offert son aide. À voir et à revoir.

Des exclusivités et des révolutions

En 2004, Jean-René Dufort veut savoir à quoi ressemblent les toilettes utilisées par la reine Élisabeth lors d’un voyage au Canada. Le regretté Jack Layton lui fait faire une visite des lieux.

On se souvient aussi que l’équipe d’Infoman a favorisé l’élection de Gilles Taillon, premier chef de l’Action démocratique du Québec, en 2009.

Infoman a également participé à quelques révolutions en 20 ans : Occupons Wall Street et le printemps érable. Et l'on ne peut oublier la présence de l’équipe lors de l’attentat contre Pauline Marois au Métropolis le soir de sa victoire qui remettait en cause la sécurité de l’endroit.

Pour regarder la troisième émission des meilleurs moments

Meilleurs moments des 20 dernières années - 3/3

Le meilleur de MC Gilles

Il y a une vedette qui a supplanté toutes les autres à Infoman au fil des années, c’est Pavlov, le célèbre chien-saucisse de MC Gilles. Pavlov, qui n’est plus des nôtres, a fait partie de nombreuses expériences d’Infoman et a été le gardien de la République d’Infomanistan.

MC Gilles à Sainte-Anne-de-la-Pérade Photo : Zone 3

Et que dire des artistes du terroir découverts par MC Gilles qui ont écorché quelques oreilles, et des innombrables expériences menées par cet intrépide athlète, notamment une course dans une citrouille flottante?

Les découvertes et les costumes de Chantal Lamarre

Pendant 20 ans, Chantal Lamarre et Jean-René Dufort ont commenté de nombreuses cérémonies religieuses, dont celle de plusieurs papes, ont fait de nombreuses expérimentations et ont revêtu de nombreux costumes différents et originaux.

Chantal Lamarre et Jean-René Dufort Photo : Zone 3

On revoit aussi 20 ans d’élaboration de concepts télévisuels plus ou moins douteux : de Tout est tiguidou, avec Paul Sarrazin, jusqu'à un célèbre film d’action. Même Pierre-Yves McSween a fait ses premières armes à Infoman!