Huit recettes en pot à offrir pour les Fêtes

Oui, on sait que ce sera un Noël différent cette année. Mais rien ne nous empêche de préparer quelques petites douceurs pour nos proches et de leur livrer du réconfort. Dans son émission quotidienne, Ricardo nous propose des idées de recettes en pot, prêtes à déguster ou prêtes à cuisiner, à donner comme cadeau gourmand. Et elles sont tout indiquées pour les adeptes du zéro déchet!