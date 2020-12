Les enfants de la télé, pour vrai

Pour la dernière émission avant Noël, André Robitaille et Édith Cochrane reçoivent Sarah-Jeanne Labrosse, Mélissa Désormeaux-Poulin, Pier-Luc Funk, Jean-Carl Boucher, Olivier Loubry, Mahée Paiement, Noémie Yelle, Marie-France Monette, Karine Pelletier et Michel Goyette, que nous avons vus grandir à l’écran.

On craque pour : la petite Mélissa Désormeaux-Poulin de 6 ans, la petite Mahée Paiement de 10 ans et la petite Sarah-Jeanne Labrosse de 7 ans qui percent l’écran à leurs débuts! Et ce n’est pas tout :

Première expérience, je capote ma vie. Je suis traitée comme une reine. Je ne sais pas que c'est un métier, mais je sais que je suis heureuse là. J’avais beaucoup d’attention, de jouets… Il y avait quelque chose d'irréel, de vraiment trippant! Mélissa Désormeaux-Poulin qui raconte sa première expérience de comédienne

Mahée Paiement : Bach et Bottine et anecdote de mouffette

La comédienne, qui se fait encore souvent demander (au moins une fois par semaine!) de chanter la chanson de la scène du bain de Bach et Bottine, en profite pour révéler un secret de tournage à propos de la petite bête vedette du film. Attention, ça brise la magie!

La mouffette est morte juste un peu avant la fin du film. Il a donc fallu auditionner des mouffettes pour trouver une remplaçante et refaire quelques prises. On n'imagine pas ça.

De retour en 1980

Sarah-Jeanne Labrosse : une audition qui rapporte gros

Rares sont les auditions que nous pouvons voir. Pour le film Aurore, les auditions étaient publiques, nous avons donc pu mettre la main sur une vidéo de la jeune Sarah-Jeanne lorsqu'elle apprend qu'elle a obtenu le rôle de Marie-Jeanne, la sœur d’Aurore dans le film homonyme. Beaucoup d’émotion pour la jeune comédienne à l’avenir prometteur qui avait déjà beaucoup de talent à l’époque.

Pier-Luc Funk et Jean-Carl Boucher : un duo de tannants doués

Jean-Carl Boucher et Pier-Luc Funk

Dissipés comme pas deux sur les plateaux lorsqu'ils tournent ensemble, Funk et Boucher ont reçu, quand ils travaillaient sur la série Tactik, un bon conseil pour continuer de s'amuser sur le plateau tout en travaillant de pair avec leur équipe.

Un réalisateur m'a beaucoup aidé. Il m’a dit : Moi, ça ne me dérange pas que tu niaises, mais il faut vraiment que tu comprennes quand tu peux niaiser et quand tu ne peux pas niaiser. Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir niaiser toute ta vie.Je n’ai pas encore compris, mais j'essaie! Pier-Luc Funk

Nous avons aussi eu le bonheur de revoir Karine Pelletier, Marie-France Monette, Thierry Bourgault-D’Amico, Michel Goyette, Noémie Yelle, Olivier Loubry et Zoé Latraverse de l’époque de Watatatow ou encore de Jamais deux sans toi.

Ramdam et autre Watatatow

Un très beau voyage dans le temps à revoir pour se mettre dans l'esprit des Fêtes!

