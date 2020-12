Pierre Lapointe et Noël : en chansons, mais sans célébrations

En novembre 2020, Pierre Lapointe a lancé un album de Noël. Il le préparait depuis mars. Avec l’ombre de la pandémie qui planait, Pierre Lapointe se disait que sa sortie pouvait attendre à 2021, mais son réalisateur, Emmanuel Éthier, était plutôt d’avis qu’un album de la sorte pouvait être bien accueilli après des mois difficiles. Le chanteur a donc fait une tournée de promotion par téléphone.

Avec le confinement, avec la solitude, avec le fait qu'on ne puisse pas être libre comme on le voudrait, je pense que notre rapport à la musique a changé. On écoute la musique autrement. On écoute la radio autrement. Moi, mon rapport à la radio a changé.

Pierre Lapointe