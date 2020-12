Le Show du Refuge fête son trentième anniversaire

Enregistré sans public, pandémie oblige, le spectacle se tiendra sur la scène du théâtre Paradoxe. Pour l’occasion, Dan Bigras sera entouré d’artistes de grand talent, de 9 musiciens et musiciennes et de 10 choristes.

Les artistes en prestation :

Mélissa Bédard

Brigitte Boisjoli

Lara Fabian

Lulu Hughes

Maka Kotto

Marie-Nicole Lemieux

Bruno Pelletier

Sans Pression

Dan Bigras Lara Fabian. Photo : GFP (IX) inc/Laurence Labat

Une mission sociale

Depuis 30 ans, le Refuge des Jeunes sauve des vies et sort les hommes de 17 à 25 ans de la rue pour leur offrir un avenir meilleur. Cette année, la mission du Refuge prend tout son sens et les sans-abri ont plus que jamais besoin de votre aide.

Appel à la générosité

Appel à tous

Voici un avant-goût de ce grand événement

Bande-annonce

Vous pouvez faire un don en tout temps, en ligne, ici.

Vous pouvez aussi faire un don en textant refuge au 80100 (cellulaire) ou en composant le 1 900 456-5566.

Site Internet du Refuge des Jeunes de Montréal

Achetez votre billet virtuel. L'argent recueilli sera remis au Refuge des jeunes.

Le Show du Refuge, le dimanche 13 décembre à 20 h sur ICI Télé