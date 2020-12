« Je passe les journées sur ces vidéos-là! Je fais des nuits blanches. » – Damien Robitaille

La semaine dernière, le chanteur Damien Robitaille est devenu une vedette des réseaux sociaux après que sa reprise de la chanson Pump up the Jam a été partagée par des vedettes américaines et vue par des millions de personnes.

Parmi celles-ci, l’ex-joueur de basket-ball et influenceur de la NBA Rex Chapman et l’acteur Elijah Wood, qui ont relayé la vidéo sur leur compte Twitter. Damien a même accordé une entrevue à la BBC. Sa vidéo a aussi été présentée au Today Show à NBC.

Damien Robitaille, homme-orchestre

Dès le début de la pandémie, Damien Robitaille a troqué son pyjama pour ses costumes de scène. Tous les jours, il présente sur les réseaux sociaux une chanson, la plupart du temps une reprise d’un grand succès, comme Suzanne, de Leonard Cohen, ou Dancing Queen, d’Abba. Il s’accompagne tour à tour au piano, à la guitare électrique, aux percussions, à la flûte, au violon ou à la cloche à vache! Parfois, il agrémente ses chansons d’harmonies ou de quelques pas de danse. Un travail colossal qui l’occupe à temps plein.

Je passe les journées sur ces vidéos-là! C’est obsessif. Je fais des nuits blanches. Damien Robitaille

Des Rita Mitsouko à Fernand Gignac

Très rapidement, le chanteur s’est aperçu que ses fans avaient envie de légèreté :

La première semaine, ç’a été des tounes un peu plus mélancoliques, mais les gens ont commencé à embarquer quand j’ai commencé à faire des tounes heureuses. Là, ça a vraiment pogné. Damien Robitaille

Dans son répertoire, tous les styles sont bienvenus. On peut ainsi y trouver Andy, des Rita Mitsouko; Wannabe, des Spice Girls; Here Comes the Sun, des Beatles; La Macarena, de Los Del Rio; ainsi qu’Incognito, de Céline Dion, et même À Honolulu, de Fernand Gignac.

J’aime toutes les musiques. Il n’y a pas un style qui est meilleur que l’autre. Il y a des bonnes et des mauvaises musiques dans tous les styles. J’aime ça, m’inspirer de tout ça, même quand j’écris mes tounes. Les gens me demandent : “Tu fais quel style? ” Je ne sais pas, c’est mix and match. Damien Robitaille

La musique, c’est thérapeutique

Toute cette aventure a commencé le 16 mars lorsque Damien Robitaille a dû interrompre sa tournée en France et revenir chez lui, à Longueuil, en raison de la pandémie. Seul, divorcé, loin de ses enfants qui habitent en Espagne, le chanteur s’est retrouvé avec beaucoup de temps :

J’étais déçu, j’ai perdu toute ma tournée. Je suis seul chez nous, je regarde le calendrier qui est complètement vide. Je me suis dit : “Qu’est-ce que tu peux faire Damien? Fais ce que tu sais faire, chante!” Damien Robitaille

Son chien Suki

Si les vidéos de Damien ont été vues dans plusieurs pays, dont l’Italie, l’Espagne, la Russie et l’Ukraine, c’est son chien Suki qui demeure son premier public, aux premières loges des expérimentations musicales de son maître. On peut d’ailleurs le voir surgir inopinément dans plusieurs vidéos, l’air de se demander si le party va durer encore longtemps.

