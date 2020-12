ICI Télé présente un 31 décembre magique qui fera sourire

En direct du jour de l'an Photo : Radio-Canada

19 h – En direct du jour de l’An

Cette spéciale très appréciée animée par France Beaudoin en est déjà à sa 9e édition, et même si l’on respecte la tradition en cachant rigoureusement l’identité des personnalités invitées, on sait d’ores et déjà qu’on aura de belles surprises et de grands moments d’émotion.

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 18 h 30.

À l'année prochaine 2020 Photo : Radio-Canada

20 h 30 – À l’année prochaine

Pour une 12e année à la télé, le concepteur-animateur Philippe Laguë et ses complices Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet nous en feront entendre et voir de toutes les couleurs à travers des parodies, imitations, chansons et nouvelles. Le quatuor est accompagné de Nadine Turbide au clavier et d’Alain Collin, bruiteur aux mille mains. Pierre Brassard et Véronique Claveau seront exceptionnellement de la fête cette année!

L'émission sera en rediffusion le 2 janvier à 20 h.

Infoman 2020 Photo : Radio-Canada

22 h - Infoman 2020

Il sera évidemment question de la pandémie, c’est incontournable, mais même si elle prend beaucoup de place dans nos vies et dans cette émission, elle n’est pas la seule à retenir l’œil aiguisé de Jean-René Dufort, qui sera accompagné de Chantal Lamarre et de MC Gilles. On a hâte de découvrir les événements et les personnalités qui feront les honneurs d’Infoman 2020.

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 20 h.

Les comédiens du Bye bye 2020 François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay Photo : Radio-Canada

23 h – Bye bye 2020

Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay sont de retour cette année, avec à leurs côtés l’humoriste François Bellefeuille et la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse. Des invités spéciaux se joindront à la distribution de ce 52e Bye bye.

Rendez-vous le 31 décembre à 23h

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 21 h.

00 h 30 – Les coulisses du Bye bye 2020

Comment fait-on pour produire un Bye bye en respectant les mesures sanitaires nécessaires au cœur de la deuxième vague de la pandémie? Voilà certes une émission qui piquera notre curiosité.

L'émission sera en rediffusion le 2 janvier à 19 h.

Installez-vous pour ce rendez-vous annuel le 31 décembre 2020 à partir de 19 h sur ICI Radio-Canada Télé!