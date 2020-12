Toutes les facettes du vedettariat avec Véronique Cloutier

La série est en ligne le 3 décembre sur Véro.tv. Le premier épisode est accessible surICI Tou.tv.

Dans les cinq épisodes d’une heure, on comprend que l’amour du public ne peut jamais être tenu pour acquis. Un jour on brille, et le lendemain, on tombe dans l’anonymat... Pourquoi? Est-ce que ça fait mal? Si c’est par choix, est-ce qu’on vit bien avec cette décision? Et pour durer, on fait quoi? Doit-on persévérer? S’acharner? Comment trouver un équilibre dans cet univers?

Toutes ces questions, elle les a posées à Michèle Barbara Pelletier, Sébastien Tougas, Michel Goyette, Manuel Hurtubise, Véronique Bannon, Mélissa Bédard, Joanie Gonthier, Stéphanie Boulay, Kevin Bazinet, Karine Pelletier, Stéphane Rousseau, Joël Legendre, Sarah-Jeanne Labrosse, Marina Orsini et France Castel.

Une idée qui vient d’elle

Jointe au téléphone, Véronique Cloutier me dit que L’ombre et la lumière, c’est son idée. Elle réfléchissait depuis plusieurs années à la forme qu’elle voulait donner à tout ça : un magazine, une émission de télé, un documentaire… Comme elle évolue dans le milieu artistique depuis son enfance et qu’elle veut durer, elle avait plein de questions en tête.

Passer de la lumière à l’ombre

Véro déteste le mot has-been. Elle a une grande affection pour ces personnes qui ont connu la gloire et qui, aujourd’hui, vivent dans un certain anonymat. Elle en parle, entre autres, avec Manuel Hurtubise, qui a été animateur télé jeunesse pendant 15 ans. Elle lui demande s'il a peur qu'on le nomme comme étant un has-been.

L’expression est très collée à notre métier. [...] Quand dans la vie, tu as un sens de l'humour, un sens de l'autodérision, tu es capable de te sortir de tout, incluant de faire ce métier-là, ou de moins le faire. On ne m'a jamais vraiment traité ouvertement de has-been, mais je le sens parfois dans les conversations [...]. Non, je n’ai pas peur qu’on me traite de ça. Manuel Hurtubise

Dans la série, on remarque que Véro dit ce mot du bout des lèvres, signe qu’elle trouve qu’il est lourd de jugement.

Montrer sa vulnérabilité

Chacune des rencontres réalisées pour cette série l’a grandement intéressée. On n’en voit qu’une petite partie, mais Véro a passé au moins une heure avec chaque personne. Une des plus marquantes, c’est celle avec Véronique Bannon. Elle admire l’ouverture de la comédienne à parler librement de ce qui l’a fait souffrir dans cet univers médiatique.

Quand je regarde Véronique Banon et son espèce de désir de revenir encore, [...] lorsque sa carrière explosait, et que ça s'est arrêté abruptement, ça me bouleverse. À cet âge-là, tu n'as pas la maturité qu'il faut, la résilience pour gérer ça. Tu es encore plus hypothéqué quand en plus, tu as une santé mentale fragile. Je comprends que c'est une blessure qu'elle traîne encore aujourd'hui. — Véronique Cloutier, dans le deuxième épisode de L’ombre et la lumière

Bien vivre après son heure de gloire

Tout un volet de la série est aussi consacré à ceux et celles qui ont connu la popularité et qui, par choix, ont quitté l’industrie. C’est le cas de Sébastien Tougas et de Michelle Barbara Pelletier. Cette dernière dit même ne jamais s’être sentie aussi utile que depuis qu’elle a mis sa carrière de comédienne de côté.

Aux gens qui voudraient faire ce métier

Véro m’affirme que c’est un milieu difficile, mais qu’on est plus souvent couvert de compliments que d’insultes. On nous envoie des bêtises, oui, mais c’est habituellement l’amour du public qui triomphe. C’est un métier dans lequel on est choyé, selon elle.

Pour arriver à vivre dans cet univers, il faut comprendre qu'au-delà de vouloir être une vedette, comme elle-même l’a toujours désiré, il faut avoir un certain talent pour la communication ou pour la musique ou pour le jeu, et il faut aussi avoir du charisme.

Finir en beauté

Une des personnalités que Véro tenait beaucoup à rencontrer, c’est France Castel. France est pour Véro un des modèles de femme qui ont réussi à durer dans ce métier. Elle l’a même invitée chez elle cet été, en pleine pandémie, tout en respectant les mesures de distanciation. France Castel était la personne avec laquelle Véro voulait terminer sa série, sa quête.

La sérieL'ombre et la lumière est conçue et animée par Véronique Cloutier.

À voir dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra. Elle sera aussi diffusée à compter du 26 mars 2021 sur ICI ARTV.