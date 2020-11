Regardez le documentaire : Dominique Michel : J’avance! 

Le 30 novembre sera diffusé le documentaire sur la vie de la grande Dominique Michel sur ICI Télé à 20 h. André Robitaille nous offre sa rencontre avec Dominique Michel. C’est dans les décors du grand costumier, de la maison de Dominique et d’un cabaret de Montréal que le comédien et animateur rencontre son amie pour parler de la vie et de la carrière de Dodo, ce « petit bout de femme dont on ne peut se passer »!