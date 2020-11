La soirée qui a changé la vie de Florence Longpré, alias Gaby Gravel

En 2016, Florence Longpré s'est retrouvée sur scène, dans la peau de Gaby Gravel, aux côtés de François Morency pour une remise de prix au Gala Les Olivier devant 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Depuis, elle est remplie de gratitude pour sa Gaby, qui l’a fait découvrir au grand public et qui lui a ouvert des portes pour son métier de comédienne.

Gaby Gravel

Ce moment-là a changé ma vie! Le lendemain, [...] mon agence m’a appelée pour dire qu’on avait eu plein de messages et que c’était la folie. Après, ça n'a plus jamais été la même chose. Florence Longpré

André Robitaille : Est-ce que ça t'a inquiétée? [As-tu pensé : ] Ce personnage-là, est-ce qu’il va marquer mon début de carrière, est-ce que je vais rester prise avec? Florence Longpré : Je pense que ça a plus inquiété les autres que moi. Je me suis souvent fait poser la question. Moi, j'étais juste contente, car je rêvais de faire ce métier-là. De faire rire, et de divertir et d’émouvoir…

Florence Longpré Photo : Fair-Play

Ce personnage-là a été mon tremplin, alors j'étais juste dans la gratitude (comme dirait Gaby Gravel)! Florence Longpré

Merci la vie!

Et surtout, merci Florence Longpré pour ce personnage dont on ne pourrait plus se passer!

