Écouter les conversations des autres grâce à L’autre midi à la table d’à côté 

Pour cette série de quatre nouvelles rencontres, le réalisateur Francis Legault a eu l’idée de réunir la comédienne Guylaine Tremblay et l’humoriste Mike Ward, l’humoriste Louis-José Houde et l’auteur David Goudreault, l’astronaute David Saint-Jacques et l’animateur Jean-René Dufort, alias Infoman, ainsi que l’écrivaine Kim Thúy et l’animatrice Sonia Benezra autour d’une table du restaurant Le serpent, à Montréal. Le temps d’un repas, vous aurez la chance d’épier des conversations intimes, aussi surprenantes que savoureuses, dans un décor épuré, bien fenestré et au mur de brique blanche. Cette cuvée télé ne laissera aucune personne curieuse sur son appétit!

Des éléments visuels assurent les transitions; le serveur qui astique des verres, la cafetière qui réchauffe... L’esprit de l’émission radio, dans laquelle on entend les bruits et les va-et-vient dans le restaurant, se traduit parfaitement dans cette version visuelle.

Comment le réalisateur oriente-t-il ses choix pour former ses duos?

Il faut que je me dise : qu’est-ce qu'ils pourraient bien se raconter, ces deux-là, s'ils mangeaient ensemble? Je vais réunir des gens parfois parce que je pense qu’il y a un conflit de styles et parfois plus par parenté d’esprit, pour qu'on soit capable de les entendre parler d'une manière différente de celle qu’on entend habituellement. Francis Legault

Mike Ward Photo : Zone 3

Voici les thèmes qui sont au menu de ces quatre premières rencontres

Guylaine Tremblay et Mike Ward

Guylaine Tremblay Photo : Zone 3

Que se passe-t-il quand la personnalité chouchoute du Québec rencontre le mouton noir de l’humour? Une discussion franche, où toutes les questions sont permises sur la liberté d’expression, la bien-pensance et l’adoption.

David Saint-Jacques et Jean-René Dufort

Jean-René Dufort Photo : Zone 3

On peut se demander : est-ce qu'ils étaient des Schtroumpfs à lunettes, des nerds, quand ils étaient petits?

- Francis Legault au sujet du choix de jumelage de personnalités invitées

David St-Jacques et Jean-René Dufort Photo : Zone 3

L’astronaute David Saint-Jacques est revenu de son voyage dans l’espace avec une foi inébranlable en l’humanité. Jean-René Dufort est reconnu pour son cynisme légendaire. David réussira-t-il à transmettre son positivisme à Jean-René? Discussion autour de la paternité, de la science et des défis auxquels les êtres humains devront faire face dans les prochaines décennies.

Louis-José Houde et David Goudreault

C’est intéressant de découvrir que ces deux gars, qui sont éminemment drôles socialement, n’ont pourtant pas le bonheur facile. -Francis Legault

David Goudreault Photo : Zone 3

L’étoile montante de la littérature et l’humoriste phare de sa génération reviennent sur la genèse de leur élan créatif. Ils échangent également sur la paternité et avouent tous les deux ne pas avoir le bonheur facile.

Kim Thúy et Sonia Benezra

Kim Thuy Photo : Zone 3

La rencontre entre l’auteure Kim Thúy et l’animatrice Sonia Benezra donne lieu à une discussion riche et chaleureuse sur la diversité, le respect des personnes aînées, les traditions et les clichés dans leur culture respective.

Sonia Benezra Photo : Zone 3

L’autre midi à la table d’à côté sera diffusée sur ICI Télé à partir du samedi 28 novembre à 19 h et sera présentée à la radio sur ICI Première dans le temps des Fêtes.