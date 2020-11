Regardez le documentaire : Pour mes fils, mon silence est impossible

Visionner le documentaire

Pour mes fils, mon silence est impossible

Le syndrome post-traumatique de l’esclavage, avec la psychologue Sophie Gilbert

Qu’est-ce que le syndrome post-traumatique de l’esclavage? Quels sont les symptômes traumatiques que certaines personnes peuvent avoir à la vue des images de la mort de Georges Floyd? Isabelle Racicot en a parlé avec la psychologue Sophie Gilbert afin de mieux comprendre.

Discussion avec la psychologue Sophie Gilbert

Les personnes alliées, avec Émile Bilodeau et Stéphanie Germain

Isabelle Racicot discute avec le chanteur Émile Bilodeau, qui explique sa démarche personnelle comme allié et parle des pièges qui nous font parfois dévier. Elle reçoit aussi Stéphanie Germain, qui incarne la volonté de changement vers un monde plus égalitaire au Québec. Elle est administratrice de la compagnie Hoodstock, qui s’active à mettre en place un espace de dialogues sécuritaire (safe space) et qui crée des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques.