Michel Tremblay aime toujours autant les personnages de potineuses

D’entrée de jeu, Guy A. Lepage a décrit l’auteur comme notre Balzac québécois. L’image convient tout à fait quand on sait que Victoire! est sa 71e publication!

Le roman met en vedette les personnages de Victoire et de Josaphat, qu’on a pu découvrir au fil des ans dans les œuvres de Tremblay. Mais qu’est-ce qu’on trouve dans ce nouveau roman?

Un amour incestueux

Le roman aborde le sujet très délicat de l’inceste, mais il est illustré par un amour réciproque entre un frère et une sœur.

Les quelques fois où j’ai eu besoin de parler d’une espèce d’amour parfait, inconditionnel, un amour irrésistible, je me suis servi de ce tabou-là […] C’est tellement irrésistible, c’est tellement fort qu’ils ne pensent même pas que c’est un tabou. Michel Tremblay

Les conversations mordantes des femmes

Comme le souligne l’animateur, il y a souvent des potineuses et des bavasseuses dans les romans de Michel Tremblay. Leurs conversations sont un délice pour les lecteurs et lectrices, et il semblerait que l’auteur les apprécie tout autant.

Je vais vous faire un aveu. Y a rien que j’aime plus au monde que faire parler ces femmes-là. […] Quand la veille, je savais que le lendemain j’allais décrire une partie de cartes, j’étais heureux. J’aime les faire parler, j’aime leur donner le sens de l’humour, parce que c’est des femmes qui avaient beaucoup d’humour et qui avaient un humour très direct. […] J’essaie de faire des dialogues très, très courts, très punchés avec des grands éclats de rire qui viennent la plupart du temps des femmes. Michel Tremblay

Du venin versé sur la religion catholique

Dans son nouveau roman, comme dans plusieurs autres, l’auteur ne se gêne pas pour attaquer la religion, les religieuses et les curés.

On s’est quand même fait dire pendant 250 ans qu’on était niaiseux, qu’on ne valait rien, qu’il fallait suivre la religioncatholique. […] On a été sous le joug de l’obéissance tellement longtemps. On n’a tellement pas été libres que ça nous a blessés. […] On peut en guérir, mais on ne peut pas l’oublier. Michel Tremblay

La musique, toujours présente

Dans les romans et les pièces de Michel Tremblay, la musique occupe une place importante. Dans Victoire!, c’est grâce au violon que le personnage de Josaphat peut exprimer ses plus vives émotions.

La musique a toujours été très, très importante dans ma vie jusqu’à ce que je devienne sourd. Je me suis beaucoup servi du rythme, d’un rythme musical que j’ai dû m’inventer, je suppose, mais la musique a toujours été importante, toujours été présente dans ce que j’écris parce que c’est une chose importante dans ma vie. Michel Tremblay

La passion intacte de l’écrivain

Vers l’âge de 60 ans, et malgré une multitude de prix récoltés au cours de sa carrière, Michel Tremblay a remis en question la pertinence de son travail. Toutefois, la maladie suivie d’un retour à la santé a fait taire ses incertitudes.

Le jour où je me suis dit : “Demain, je vais être capable de m’asseoir pour continuer à travailler”, ç’a été un des plus beaux moments de ma vie, puis ça a réglé tout ce problème-là. Je me suis dit : “Quoi qu’il arrive, que tu te répètes, que tu ne terépètes pas, si t’as envie de travailler, travaille!” Michel Tremblay

