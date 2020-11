Rose-Aimée Automne T. Morin nous parle des séries Les Intrépides, The O.C. et Watatatow

Rose-Aimée Automne T. Morin porte beaucoup de chapeaux : femme de lettres, romancière, animatrice, journaliste, interprète de théâtre et essayiste. Elle utilise ses différentes tribunes pour promouvoir ses valeurs féministes et son engagement social. Elle aime parler de tout sans tabou et avec la touche de douceur qui lui est propre. Vous avez pu la lire dans Urbania, où elle a travaillé en tant que rédactrice en chef, ainsi que dans La Presse+ et dans Elle Québec. Vous avez pu la voir sur les ondes de VRAK et sur ICI Tou.tv, où elle s’est prêtée au jeu de la quête de la perfection. Et vous avez pu l’écouter, à Radio-Canada, dans l’émission de radio On dira ce qu'on voudra ainsi que dans l’émission de télé On va se le dire. Elle aime magnifier les petites choses de la vie autant que décortiquer les grands enjeux de société.

Rose-Aimée Automne T. Morin Photo : KOTV/Julie Artacho

Quelle émission a marqué votre enfance? Quels souvenirs précis vous reviennent en tête quand vous pensez à cette émission?

Mon doux, il y en a tellement! Comment choisir? J’ai envie de répondre Les couche-tôt parce que c’était un rendez-vous télévisuel immanquable. Un talk-show jeunesse animé par des enfants : quelle idée brillante! Je me sentais interpellée et comprise. Surtout, quand je regardais Marie-Pier Morand animer, je me disais qu’un jour, je pourrais peut-être y arriver aussi…

Y a-t-il un personnage télé qui vous a marquée ou auquel vous vous êtes identifiée? Pourquoi ce personnage en particulier?

Je m’identifiais beaucoup à Julie, de la série Les intrépides! Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle avait de l’initiative et une curiosité qui la mettait parfois dans le trouble… Jessica Barker a certainement contribué à forger une génération de jeunes femmes remplies de caractère (et obsédées par le documentaire criminel).

Julie Photo : Cinar/Marathon Productions

Et ado, qu’est-ce que vous écoutiez? Aviez-vous un faible pour un personnage d’une série pour ados?

Comme toute jeune femme de ma génération, je regardais Watatatow en rentrant de l’école. J’étais également très attirée par les mélodrames aussi improbables que bourgeois de la série The O.C. Évidemment, j’étais profondément amoureuse de Seth Cohen. Un beau garçon vaguement mésadapté, un peu geek, qui communique ses émotions via les chansons du groupe Death Cab for Cutie? Comment résister?

The O.C. Photo : warner bros./getty images/Warner Bros.

Est-ce que ça vous arrive encore d’écouter de l’animation ou des émissions pour lesquelles vous n’êtes plus le public cible? Lesquelles et qu’est-ce que vous y trouvez qu’il n’y a pas dans les fictions ou magazines télé?

Je ne suis pas gênée de me laisser tenter par les nouveaux films d’animation. J’aime observer la manière dont on s’adresse aux enfants et je suis ravie de constater qu’on aborde avec toujours plus de sensibilité des sujets délicats. J’ai l’impression qu’on était plus frileux à mon époque… Ou moins conscients?

Chose certaine, je suis vraiment en faveur des princesses nouveau genre! Rose-Aimée Automne T. Morin

Questions en rafale

Étiez-vous amoureuse d’un héros ou d’une héroïne de dessin animé?

Je ne sais pas si j’étais amoureuse de Rémi (celui sans famille), mais je pensais beaucoup à lui. Je voulais le sauver. (Pour nombre de femmes, c’est un peu ça, aimer…)

Si vous pouviez prendre la place d’un personnage de Radio Enfer, ce serait lequel?

Ce serait évidemment Jocelyne! D’abord, j’adorerais être psychologue. Ensuite, elle n’était qu’amour et bienveillance! Une femme de cœur, passionnée, dotée d’une indéniable poésie… Souris, le monde est yo!

Dans la série Chair de poule, quelle créature vous faisait le plus peur?

J’adorais cette série! Autant que je la détestais. Tout ce qui était relatif aux esprits me terrifiait particulièrement.

Qui auriez-vous aimé être dans la série Dans une galaxie près de chez vous : le capitaine, Bob, Flavien, Pétrolia, Serge, Valence ou Brad?

100 % Valence. Un excellent modèle de femme brillante à la sensualité assumée. Rose-Aimée Automne T. Morin

Si vous preniez le rapidotron comme dans Robin et Stella, où aimeriez-vous aller?

Au jour des auditions de l’émission, pour voir France Chevrette obtenir le rôle de Robin et ainsi assister à un moment marquant de la révolution des genres!

Lorraine Auger (Stella) (à droite) et France Chevrette (Robin) (à gauche). Photo : Archives/Télé-Québec

Un moment de Watatatow qui vous a marquée?

Toute la trame sur le sida, je dirais… En fait, j’ai surtout été marquée par les épisodes de la série où on abordait des sujets tabous.

L’émission qui a beaucoup donné de place aux ados, c’est Le Club des 100 watts. Du haut de vos 32 ans, vous diriez quoi aux ados d’aujourd’hui?

Je vous trouve tellement belles et beaux à voir aller! Pour vrai, je me sens très matante quand je dis ça, mais je le pense : vous me rendez fière.

Je vous sens allumé.e.s, politisé.e.s, mobilisé.e.s et curieux.ses. Continuez à bousculer l’ordre établi, à vous imposer! J’aurais aimé grandir à vos côtés. (Vous êtes bien mieux de ne pas me décevoir pour la suite…) Rose-Aimée Automne T. Morin

Vous êtes plus Les Zigotos ou Mixmania?

Ouf, c’est crève-cœur! Mais bon, pas le choix : team Aucun Regret.