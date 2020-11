Programmation 2020-2021 d’ICI Tou.tv : les nouveautés et les retours

Les nouveautés

Chante-moi la pomme, une série documentaire de Vanessa Pilon

À partir du 10 novembre sur Véro.tv

Vanessa Pilon et Michel Pilon Photo : Radio-Canada

Dans cette série, l’animatrice s’attaque à la rénovation d’une maison mobile en piètre état pour offrir un nouveau toit à son père, Michel Pilon, un chanteur de charme des années 70.

Les Appendices de retour après la pause, une série de sketches humoristiques

À partir du 12 novembre 2020 sur ICI Tou.tv Extra

Sonia Cordeau, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Provençal, Julien Corriveau, Dave Bélisle, Dominic Montplaisir et Jean-François Chagnon Photo : Radio-Canada

Les sept Appendices Dave Bélisle, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal sont de retour pour huit émissions. On retrouvera entre autres les rois de la Main, Senor Puel, Sylvie Rencontre, Monsieur Mousteille… et la chanson de la fin.

Remue-ménage au Biodôme, la série documentaire animalière

À partir du 17 novembre sur ICI Tou.tv

Annonce et visite médias pour la réouverture du Biodôme de Montréal. 20 août 2020. Photo : Radio-Canada/Charles Contant

La série Remue-ménage au Biodôme documente la grande aventure du déménagement et du réemménagement de quelque 2500 pensionnaires du Biodôme de Montréal. Les animaux ont été suivis dans les différentes étapes de ce parcours marqué par les défis logistiques, biologiques et scientifiques : l’arrivée des capybaras à l’aéroport Montréal-Trudeau après un vol de Paris, à radiographie d’un anaconda ou encore la quarantaine vécue par les manchots.

Dans la télé de…, une émission animée par Catherine Trudeau

À partir du 19 novembre sur Véro.tv

Catherine Trudeau Photo : Radio-Canada

Catherine Trudeau invite tour à tour des personnalités à révéler les moments de télé qui les ont marquées.

Qui es-tu Alaska?, adaptée du roman de John Green

À partir du 19 novembre sur ICI Tou.tv Extra

Qui es-tu Alaska? Photo : hulu/Alfonso Bresciani

À 16 ans, Miles quitte sa famille pour aller étudier en Alabama. Il tombe amoureux de la mystérieuse Alaska. Tout se passe bien pour lui jusqu’à ce qu’un drame fasse tout basculer.

Normal People, la série signée par l’auteure irlandaise Sally Rooney

Novembre 2020 sur ICI Tou.tv Extra

Normal people Photo : Radio-Canada

On suit la vie de deux jeunes qui viennent de milieux différents, mais qui fréquentent la même école. Marianne (Daisy Edgar-Jones) et Connell (Paul Mescal) tombent en amour. De leur parcours du secondaire à l’université, on les observe s’éloigner puis se retrouver. Une histoire poignante et sensuelle aux dialogues et à la réalisation hors pair.

Belgravia, une série britannique de l’auteur de Downton Abbey

À partir du 3 décembre sur ICI Tou.tv Extra

L’auteur, producteur et scénariste Julian Fellowes nous plonge au cœur des secrets et scandales d’une famille de la haute société londonienne au 19e siècle…

L’ombre et la lumière, une série documentaire animée par Véronique Cloutier

À partir du 10 décembre sur Véro.tv

Peut-on se préparer à la fin d'une vie sur scène ou devant les caméras? Véronique Cloutier parle autant à des enfants vedettes qu’à des personnalités qui se sont fait connaître sur le tard ou encore à des artistes qui ont fait le choix de tourner le dos à la popularité. La série L’ombre et la lumière dresse un portrait intimiste et touchant de la vie publique, avec ses hauts et ses bas.

Six degrés, la première comédie dramatique signée Simon Boulerice

À l’hiver 2021 sur ICI Tou.tv Extra

Six degrés Photo : Radio-Canada

Léon, un adolescent malvoyant, doit s’adapter à de nombreux bouleversements dans sa vie à la suite de la mort accidentelle de sa mère. Habitué à la tranquillité de la campagne, il se retrouve à Montréal, chez son père, qu’il ne connaît pas, au sein d’une famille multiculturelle.

Les doubleurs, série humoristique dans laquelle Virginie Fortin, Arnaud Soly et Louis Courchesne doublent des extraits vidéo

En janvier sur ICI Tou.tv Extra

Le trio d’humoristes Virginie Fortin, Arnaud Soly et Louis Courchesne s’amusent à doubler des extraits d’émissions, de vieux films, tout ce qui les inspire et qui leur tombe sous la main.

La cour est pleine!, une série de Jean-Nicolas Verreault

En janvier sur Véro.tv

La série nous transporte au sein de la vie familiale du comédien Jean-Nicolas Verreault et de sa conjointe, Jannie-Karina Gagné, qui ont trois filles exceptionnelles, mais aux besoins particuliers. Le couple concrétise son projet de maisonnette pour que chacun et chacune puisse faire le plein de calme et se ressourcer.

Je t’aime, une série de capsules humoristiques avec Laurent Paquin et Geneviève Alarie

En janvier 2021 sur Véro.tv

Geneviève Alarie et Laurent Paquin Photo : Radio-Canada

L’œil du cyclone, une comédie à sketches mettant en vedette Christine Beaulieu et Véronique Cloutier

À partir du 18 février 2021 sur Véro.tv

Christine Beaulieu et Véronique Cloutier Photo : Radio-Canada

Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu), 39 ans, mère célibataire de 3 enfants, nous fera la démonstration que même si la garde est partagée, les préoccupations sont constantes. Isabelle vit quotidiennement au cœur de la tempête, dans l’œil du cyclone. Pour survivre, il lui faut parfois tourner les coins ronds en matière d’éducation, d’amitié, de travail et de recherche de l’âme sœur. S’il n’y avait que ses enfants et son travail... Mais non, Isabelle doit composer avec sa mère, fraîchement retraitée qui a maintenant beaucoup plus de temps pour juger sa vie, sa sœur (Véronique Cloutier) et meilleure amie, qui a décidé de lui trouver un homme, son ex, qu’elle doit souvent organiser , et la jeune compagne de ce dernier, qui sait tout sur l’éducation des enfants! Comme bien des mères, Isabelle est humaine, généreuse, attachante, vulnérable, dangereusement drôle… et en manque de sommeil.

Aide demandée, une série avec Louis-François Marcotte

En février 2021sur Véro.tv

Le chef vient en aide à des restaurateurs déterminés à donner un deuxième souffle à leur établissement.

La série documentaire Parfaitement imparfait

En mars 2021 sur sur ICI Tou.tv

La série démystifie de façon ouverte et lumineuse les troubles de santé mentale chez les jeunes. Dans chaque épisode, on jumelle un ou une jeune à une personnalité, et les deux discutent ensemble, sans tabou, de leurs troubles respectifs et du chemin à prendre vers l'acceptation de la parfaite imperfection.

La comédie dramatique Félix, Maude et la fin du monde

En mars 2021 sur ICI Tou.tv

Au lendemain d’une éclipse, Félix (Jean-Carl Boucher) se réveille et réalise qu’il est le dernier humain de la planète. D’abord confus, il profite de sa solitude, mais tombe rapidement dans une profonde déprime jusqu’à ce qu’il rencontre Maude.

Défense d’entrer!, adaptée de la série de romans à succès de l’auteure Caroline Héroux

Au printemps 2021 sur ICI Tou.tv Extra

La série nous transporte dans l’univers de Charles-Olivier (dit Lolo), incarné par Loïc Bouffard, qui se raconte dans son carnet secret lorsqu’il se retrouve en punition dans sa chambre. Une réalisation de Jason Roy-Léveillée.

Les retours