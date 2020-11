Ce qui a inspiré un retour des Appendices

Les sept Appendices sont de retour pour huit épisodes, qui seront sur ICI Tou.tv EXTRA à partir du 12 novembre 2020.

Même si les membres des Appendices ont fait leur chemin chacun, chacune de leur côté après la diffusion des neuf saisons à Télé-Québec, le groupe ne s’est jamais complètement séparé. Les sept travaillent souvent ensemble, souvent dans l’ombre, indique Jean-François Chagnon, qui est aussi réalisateur.

Quand les émissions de télé ont recommencé à tourner à deux mètres, je me suis dit que ça allait être aussi absurde que Les Appendices. Jean-François Chagnon

Jean-François Chagnon Photo : Radio-Canada

Pourquoi alors ne pas remettre Les Appendices à l’écran? Jean-François Chagnon en parle à Louis Morissette, de KOTV, qui en parle au diffuseur ICI Tou.tv et, en deux jours, le projet allait de l’avant!

On était tous motivés à travailler là-dessus, alors on a mis le temps que ça prenait pour avoir de bons textes , mentionne Julien Corriveau, occupé en même temps cet été par le lancement du livre de Monsieur Mousteille, Motobiographie.

« Après trois ans, on aurait pu se dire que, finalement, on avait fait le tour. Mais on se fait encore rire et on a encore des choses à dire […]. Notre humour absurde, c’est juste une manière de parler autrement des vrais sujets . » Jean-François Chagnon

Des vrais sujets comme le racisme systémique, les photos de pénis non sollicitées ou bien le ketchup.

On a des personnages qui sont toujours inspirants : les rois de la Main, Monsieur Mousteille… Ce sont des sources infinies d’inspiration. On a créé de nouveaux personnages en s’inspirant de ce qui pogne maintenant à la télé, comme le survivaliste et le prof de CrossFit... Julien Corriveau

Julien Corriveau et Sonia Cordeau Photo : Radio-Canada

Que le plus drôle l’emporte

« Juste écrire des affaires [qui n’ont] pas rapport, ça fait du bien à tout le monde », mentionne Julien Corriveau

Les Appendices de retour après la pause (le titre est juste parfait) n’est pas un show d’humour sur la pandémie. Quelques sketches en parlent. C’est tellement présent dans l’esprit de tout le monde que c’est un peu incontournable , précise Julien Corriveau.

Notamment dans Ma opinion , le présentateur pète un plomb à cause des complots. On peut aussi assister à la conférence de presse de la mairesse de Saint-Réjean, nulle autre que Sylvie Rencontre, qui est masquée en raison de la maladie des fesses qui piquent.

« On a toujours fonctionné de la même manière. On fait ce qui est le plus drôle, sans contrainte ou thème. Si on avait une joke qui parlait de la pandémie et qu’on la trouvait drôle, on la faisait, mais on ne se limite pas à ça », dit Jean-François Chagnon.

À quoi ça va ressembler?

Alors qu’il est à la mode de demander aux artistes de se réinventer, ce n’est pas ça qui se passe avec les Appendices. Et c’est tant mieux. Ils sont fidèles à eux-mêmes sans être redondants.

On retrouvera entre autres Les rois de la Main, Senor Puel, Sylvie Rencontre, Monsieur Mousteille… et aussi la chanson de la fin!

Les rois de la Main (Anne-Élisabeth Bossé et Sonia Cordeau) Photo : Radio-Canada

Les 8 épisodes de la série Les Appendices de retour après la pause seront en ligne le 12 novembre 2020 sur ICI Tou.tv Extra. La réalisation est assurée par l’un des Appendices, Jean-François Chagnon. Et l’on y trouvera Dave Bélisle, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal.

Jean-François Provençal Photo : Radio-Canada

