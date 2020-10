Secrets de scénariste – Isabelle Langlois

Même si une grande partie des personnes passionnées du petit écran sont familières avec le format télévisuel, peu d’entre elles connaissent les rouages du métier de scénariste de séries télé. C’est dans cette optique que nous avons eu l’idée de lancer Secrets de scénariste , des billets où vous pourrez en savoir davantage sur ce métier hors de l’ordinaire ainsi que sur la vision de ceux et celles qui le pratiquent.

Notre invitée de la semaine a écrit plusieurs séries marquantes de la télé québécoise au cours de sa longue et prestigieuse carrière, dont Rumeurs, Lâcher prise et Mauvais karma. Elle a aussi créé ou à tout le moins contribué à une multitude d’autres productions ayant frappé l’imaginaire des gens d’ici, telles que Ramdam, Watatatow, Fripe et Pouille, Le monde de Charlotte et Les Parent. Nous parlons bien entendu d’Isabelle Langlois, scénariste prolifique à qui nous avons eu le plaisir de parler récemment.

Voici le compte-rendu de cette discussion.

D’où vous est venue la passion pour l’écriture et la scénarisation?

Je suis la fille de gens qui vénéraient le livre et je ne me serais pas vue expliquer à ma mère que ça ne me tentait pas de lire, alors j’ai baigné là-dedans petite.

On lisait beaucoup, on a été élevés là-dedans. J’ai étudié en théâtre au cégep, parce que je pensais abriter en moi une espèce d’actrice, mais finalement, pas pantoute. (Rires) Isabelle Langlois

J’ai quand même fait mes trois ans là-bas et la chose qui était certaine, c’est que la dramaturgie m’intéressait beaucoup. Puis, j’ai étudié en littérature à l’Université de Montréal, d’où il est sorti que je n’étais pas romancière non plus. Par la suite, j’avais des amis acteurs se cherchant du travail qui m’ont demandé d’écrire pour eux, parce que j’étais la seule qui aimait jouer avec les mots. Je leur ai donc pondu quelques textes. Entre-temps, j’ai essayé de gagner ma vie de toutes sortes de manières et, ensuite, un des acteurs a repris les textes que j’avais écrits et est parti en tournée. Quelques années plus tard, il m’a demandé si ça me tentait d’essayer d’adapter le tout pour la télévision, ce que j’ai fait assez naïvement, sans trop savoir dans quoi je m’embarquais. Je n’ai jamais arrêté d’être scénariste depuis ce temps et mon métier, je l’ai appris sur le tas.

Qu’est-ce que vous avez aimé du monde de la télé?

Je pense que c’est le goût des mots, le goût de l’écriture.

J’aime beaucoup le geste de l’écriture, d’un point de vue carrément artisanal : prendre des mots et fabriquer du sens. Isabelle Langlois

Cette espèce d’artisanat là, je trouve ça passionnant à faire. C’est une gymnastique, une espèce de casse-tête auquel j’aime travailler. Je suis rendue une vieille fille de l’écriture; le fait que ce soit pas mal le clavier et moi, c’est quelque chose qui convient bien à mon tempérament. Le tête-à-tête avec les mots, le fait que ce soit un travail solitaire... Mais l’exercice de l’écriture en soi n’a même pas commencé à m’ennuyer. Oui, il y a des choses que je trouve plus difficiles avec le temps, parce que ça fait un bout de temps que je pratique ce métier, mais je suis toujours aussi passionnée par l’écriture. Ce qui me plaît dans le métier de scénariste, c’est véritablement ça. Par exemple, si un spectateur me dit qu’il a apprécié une série ou une scène que j’ai écrite, ça me fait plaisir, mais si les acteurs me disent qu’ils aiment me lire, là, c’est un compliment extra pour moi, comme c’est vraiment en lien avec le travail de l’écriture des mots; c’est juste entre le papier, le lecteur et moi.

Pourquoi la télé plus que le cinéma ou le livre?

Le hasard a fait que des amis m’ont demandé de leur écrire un show pour qu’ils puissent travailler et des occasions se sont présentées. Il s’est trouvé que j’ai aimé ça et la télé a connu, à cette époque, une espèce de début d’âge d’or avec des séries comme Scoop qui étaient très modernes, qui créaient une rupture avec un ton plus poussiéreux, si j’ose dire ça comme ça. Ça m’a intéressée, je trouvais qu’il se passait des choses et j’avais la possibilité de gagner ma vie avec l’écriture. Donc, par hasard, par chance. Plus par chance que par hasard.

Comment est-ce qu’une idée de série vous vient en tête?

D’abord, je cherche tout le temps, ce qui fait que je finis par trouver. J’ai aussi développé un tic de chercher constamment.

Dans n’importe quelle situation que je vis, j’ai tendance à cadrer ça comme une scène. Si je marche ou j’attends au restaurant, j’ai tendance à voir des personnages, à trouver de bonnes prémisses. Si je suis témoin de quelque chose qui se passe, je vois de beaux nœuds. Isabelle Langlois

J’ai développé une manière de regarder les choses comme ça, mais je ne le fais pas avec mes amis proches quand même! (Rires) Je cherche tout le temps; je ne le fais pas toujours activement, mais il y a toujours quelque chose de latent dans ma tête qui cherche, qui regarde, qui observe. Si une situation m’intéresse, je vais l’observer avec ce prisme. Si je trouve que j’ai un nœud, je vais ensuite pousser la recherche, lire sur le sujet, esquisser un personnage ou des conflits et les creuser. C’est le travail de bâtir qui va commencer.

Est-ce que vous visez à aborder différents thèmes dans vos projets?

Je vise à raconter des histoires. J’aborde des thèmes, mais je les prends toujours dans le sens de l’histoire. Je me définis plus comme une conteuse. Je ne sais pas si je serais capable de raconter une histoire en partant d’un point de vue déterminé, peut-être parce que ça m’intimiderait.

Si je me disais quelque chose comme "Je vais aborder les troubles alimentaires dans mon histoire", on dirait que je me sentirais débordée par mon ambition. Je préfère l’aborder en me disant que je vais raconter l’histoire d’une fille ayant vécu une expérience qui l’a menée à avoir des troubles alimentaires. Vous me direz que c’est la même maudite affaire, mais pas pour moi! Isabelle Langlois

Lâcher prise a pris fin récemment et ne devait avoir que trois saisons, mais vous en avez écrit quatre. Qu’est-ce qui vous amène à décider qu’une série est terminée?

Lâcher prise, épisode 48 Photo : Radio-Canada/Laurence Grandbois Bernard

Ça dépend des histoires. Moi, j’écris seule et si on prend comme exemple Rumeurs, j’ai écrit 142 épisodes. Je brainstorm toute seule, je construis la structure toute seule, j’écris toute seule, je trouve des solutions aux problèmes qu’on me pointe toute seule, alors c’est sûr qu’un moment donné, je commence à manquer de souffle. Il faut aussi dire que personne ne veut écrire la saison de trop. Quand j’ai l’impression que mon souffle commence à manquer ou que mon plaisir s’est émoussé à faire vivre mes personnages, là, je commence à envisager que c’est le temps d’arrêter.

Dans le cas de Lâcher prise plus particulièrement, je trouvais que la boucle était un peu bouclée, mais je n’ai pas arrêté après trois ans, simplement parce que j’avais encore beaucoup de fun à écrire et que je pensais qu’il y avait encore de la matière. Isabelle Langlois

Radio-Canada était ouverte à une saison de plus, et moi, j’avais du plaisir, alors j’ai continué, mais au bout de la quatrième année, je me disais que j’avais bouclé les histoires que j’avais entreprises. J’ai l’impression qu’il aurait fallu que je secoue tout à nouveau et que je fasse un genre de spin-off (série dérivée) à l’intérieur de la série pour repartir.

Quels sont les ingrédients essentiels pour créer une bonne série télé?

Ça prend une bonne histoire ainsi que des conflits riches et intéressants. J’écris de la comédie et je crée mes personnages à partir de leurs défauts. Le filet mignon est pas mal dans les défauts.

Disons que je décide d’écrire une série sur une fille qui est vraiment fine, on dirait que je ne saurais plus où aller à partir de là, mais si tu la prends par ses failles, c’est beaucoup plus inspirant. Isabelle Langlois

Sophie Cadieux Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans votre métier?

Avoir du souffle et rester assise. (Rires)

Et de quelle façon réussit-on à trouver du souffle?

Je pense que si à l’origine du projet, on a effectivement trouvé une bonne histoire avec des conflits riches et des personnages qui ont des failles intéressantes, une partie du souffle est cachée là-dedans. Il faut descendre dans la mine et aller le chercher. Il faut avoir l’entêtement de chercher de bonnes histoires et souhaiter captiver son auditoire, même si je ne peux pas dire que je pense nécessairement à ça quand j’écris. Il y a un petit dialogue qu’on tient avec ces gens qu’on ne connaît pas de l’autre bord de l’écran...

Quand tu cherches ta fin, tu ne te dis pas qu’il faut faire triper ces gens, mais en quelque part, oui. Tu as un petit syndrome de Shéhérazade; tu ne veux pas les ennuyer, tu veux les garder captivés, touchés, divertis. Isabelle Langlois

À l’inverse, qu’est-ce qui est le plus satisfaisant?

Écrire une bonne scène, c’est le fun en tabarouette! Les trois fois où je me fais rire par année, généralement, je trouve que j’ai le droit à un drink à la fin de la journée. (Rires) Je vais le prendre même si ça n’arrive pas tout le temps, mais dans ce temps-là, j’y ai droit. (Rires) Écrire une très bonne scène organique, quand le dialogue est à sa place, la structure est juste, la longueur est parfaite, les personnages sont là, c’est vraiment satisfaisant. Une bonne finale, c’est le fun en maudit aussi.

Est-ce qu’une série vous a particulièrement marquée?

Il y en a plein et un de mes grands défauts dans la vie, c’est que je ne m’en souviens pas quand on me pose ce genre de questions. J’ai beaucoup aimé Chernobyl récemment; j’étais rivée à mon écran. Comme tout le monde, j’avais vraiment aimé Six Feet Under. J’ai beaucoup ri en regardant The Office, la série britannique ainsi que la version américaine. J’ai vraiment aimé Veep. C’est une des séries qui m’a le plus fait rire. The Sopranos. Il y en a tellement que j’ai aimé. Ozark, récemment. Je dois dire que je suis récemment allée m’acheter des livres, parce qu’il n’y a pas rien que ça, la télé, dans la vie! (Rires)

Isabelle Langois, un grand merci à vous!

