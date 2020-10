La Station spatiale comme si vous y étiez avec l’astronaute David Saint-Jacques

David Saint-Jacques raconte ce moment de janvier 2019 lorsqu’une caméra de réalité virtuelle est arrivée à la Station spatiale par vaisseau cargo.

Pour mener à bien l’expérience, le réalisateur Félix Lajeunesse, du Studio de divertissement immersif Félix et Paul, envoyait ses directives à la NASA, qui les transmettait aux astronautes de la station. David Saint-Jacques s’est donc improvisé caméraman, preneur de son, éclairagiste et scripteur. Mais surtout, il a raconté ce qu’il était en train de vivre.

Ce qui a le plus marqué le réalisateur Félix Lajeunesse au cours de cette aventure, ce sont les astronautes :

Le truc qui ressort le plus pour moi, après avoir travaillé pendant deux ans avec des astronautes à distance, c’est leur côté poète et philosophe. Les astronautes, quand ils sont dans l’espace, ils travaillent hyper fort. […] Mais quand ils arrêtent pour prendre le temps de témoigner de leur expérience, que ce soit de l’expérience de voir la Terre à partir de l’espace, que ce soit pour parler du sens de l’exploration spatiale, du sens de leur mission, leurs propos sont hyper forts, hyper inspirants, et je trouve que ça fait du bien, la perspective d’un astronaute dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui.

Félix Lajeunesse