Yvon Leblanc : 24 ans à l’animation de La semaine verte

Il croit plus que jamais à la mission de surveillance d’un magazine comme La semaine verte. Et 50 ans plus tard, vous êtes là à parler un peu des mêmes sujets, mais avec quelques inquiétudes et quelques nuages de plus dans l’horizon , dit-il.

Yvon Leblanc a été à la barre de l’émission de 1978 à 2002.

Regardez l’entretien avec Yvon Leblanc

Entretien avec Yvon Leblanc pour notre 50e saison

Il se souvient des années 1990, période à laquelle l’agriculture s’est massivement tournée vers les exportations.

On mesure le succès économique d’un pays par ses exportations. L’agriculture en est une preuve. Les coûts environnementaux ne sont pas pris en compte comme dettes aux prochaines générations. Ça ne me paraît pas une politique très saine à long terme. Ce n’est pas durable. Yvon Leblanc

L'animateur Yvon Leblanc commence à animer La semaine verte en 1978. Il en sera l'animateur jusqu'en 2002. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

La préoccupation environnementale s’est accentuée et précisée à la fin des années 70, au même moment où Yvon Leblanc a pris les rênes de l’émission, et cette question continue de l’habiter.