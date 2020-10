Tout le monde aime Guylaine Tremblay

L’émission de cette semaine des Enfants de la télé lui est entièrement consacrée. Josée Deschênes, Denis Bouchard, Anne-Élisabeth Bossé, Marie-Chantal Perron, Mickaël Gouin et Claude Legault sont les personnalités invitées surprises de cette fête orchestrée autour de la carrière de leur amie de longue date.

Tel père, telle fille

Un des plus gros fous rires de l’histoire de l’émission Entrée principale a été causé par les parents de Guylaine. On comprend mieux d’où lui vient ce naturel comique lorsqu'on entend son père répondre au téléphone, en direct et, sans le savoir, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé à heure de grande écoute!

Les plus grands admirateurs de Guylaine Tremblay

La fois où Denise Filiatrault a remarqué Guylaine sur scène

À ses débuts, Guylaine Tremblay a joué dans la pièce Les sorties vaux-de-ville à la polonaise aux côtés de Josée Deschênes et de Claude Legault, un flop total. Le lendemain de la première, la critique du journal Le Devoir titrait : Rire gras et épais! À l’entracte de cette même représentation, Claude a remis un papier à Guylaine sur lequel il était écrit Denise Filiatrault , avec un numéro de téléphone. Guylaine croyait que c’était une blague de son ami Ti-Claude, mais celui-ci lui confirmait que non : Non, elle est venue et elle est partie, parce qu'elle trouvait ça plate, mais elle voudrait que tu l’appelles! Par la suite, Guylaine s’est fait offrir un rôle dans la pièce Comédie dans le noir. On connaît la suite.

La Petite Vie Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Une équipe de travail comme une deuxième famille

Pour la comédienne chouchoute du Québec, l’équipe de tournage est une deuxième famille. Cela a été le cas pour la plupart de ses collaborations phares, comme La petite vie, Histoires de filles, Unité 9 et particulièrement En tout cas, série dans laquelle elle campait le rôle de la mère d’Anne-Élisabeth Bossé et Mickaël Gouin. Ce dernier l’appelle encore maman!

C’est le côté maternel de Guylaine qui est ressorti avec nous deux. Elle m’a appris à m'assumer, à arrêter de douter et à faire avec qui je suis. Anne-Élisabeth Bossé

Anne Élizabeth Bossé Photo : Fair-Play

C’est tellement réciproque : c'est ça qui est super! Même si je suis plus vieille qu’eux, ils m'apprennent tellement! – Guylaine Tremblay

Des histoires d’amitié en prison

Impossible de parler de deuxième famille pour Guylaine sans évoquer Unité 9, la série qui a marqué le public avec ses personnages féminins plus grands que nature. À Lietteville, l'amitié s’est facilement liée entre les filles. Entre Guylaine et Micheline Lanctôt, la relation s’est créée naturellement.

Nous avons été presque tout de suite soudées […] La combinaison des personnages, le décor réaliste… [Entre nous deux] il y avait une sympathie, une complicité, qui s'est établie tout de suite. Micheline Lanctôt

Unité 9

Guylaine et ses hommes

Un autre grand complice de Guylaine est celui qui incarnait son amoureux dans la série à succès Annie et ses hommes (34 prix Gémeaux), soit Denis Bouchard. Si on en croit ce qu’il en dit, il n’a pas eu le choix d’accepter le rôle : Mon agent m'appelle et me dit : C’est Guylaine Tremblay qui va le faire et elle fait dire que si tu ne le fais pas, elle va te tuer! – Denis Bouchard

Annie et ses hommes

Difficile de ne nommer que quelques réalisations tellement sa carrière est riche. Laissons-nous sur ce montage, qui rend hommage aux rôles qu’elle a tenus et qui ont tant marqué le public.

Un hommage