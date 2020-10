Regardez le documentaire : Alerte au virus Ebola

Alerte au virus Ebola est diffusé le samedi 24 octobre à 21 h sur ICI Télé

En 2014, partie de Guinée, une épidémie d’Ebola ravage l’Afrique de l’Ouest. Après s’être répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier, le virus disparaît aussi soudainement qu’il était apparu. Entre-temps, il a fait plus de 28 000 victimes, et tué 11 000 personnes.

Des membres du personnel soignant, mais aussi des membres de l’aide internationale qui ont été au front témoignent des tragiques difficultés rencontrées.

On manquait de tout : il n’y avait pas assez de chlore, pas assez de tenues protectrices, pas assez de masques... Donc au début, quand on a demandé de l’aide, il nous fallait surtout du matériel. William Gyude Moore, directeur de cabinet, adjoint du président libérien, 2012-2014

Ces personnes tirent aussi des conclusions sur le fonctionnement d’un virus dans un monde globalisé comme le nôtre.

Les transports jouent un rôle décisif dans une maladie qui, il y a un siècle, aurait montré un simple pic. Dr Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, NIH

Le cauchemar, pour les autorités sanitaires mondiales, c’est une maladie associant la contagion de la grippe espagnole, qui a contaminé environ 1 milliard de personnes en 1918, et la mortalité d’Ebola, qui tue 90 % de la patientèle. Si ça arrive, nous ne sommes pas prêts à combattre. – Reid Wilson, auteur d’Epidemic: Ebola and the Global Race to Prevent the Next Killer Outbreak

Retour sur cette catastrophe, et sur les hommes et les femmes qui ont combattu le virus au péril de leur vie.

Auteure : Leslie Schwerin