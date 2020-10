Les MECS : la nouveauté Trogi-Davidts

La nouvelle comédie dramatique de Jacques Davidts (Les Parent) et de Ricardo Trogi (Les Simone) explore les réalités et les défis des hommes dans la cinquantaine. La série qui sort en primeur sur TOU TV le 15 octobre tourne autour de l’univers de quatre amis de longue date qui se font laisser (encore), se remettent en question et réalisent qu’on est toujours seul dans la vie, en fin de compte.