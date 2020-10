500e de District 31 : un mauvais sort s’acharne sur les lieutenants et lieutenantes du 31

En 500 émissions, on a vu passer quatre lieutenants et lieutenantes, et Gabrielle était la seule qui avait jusqu’à maintenant échappé à un drame.

Laurent Cloutier : C’est le premier lieutenant qu’on a connu au 31. Il a été tué, tiré à bout portant, « par les motards ».

Nadine Legrand : Elle a été lieutenante presque 2 ans. Elle est morte dans un accident de moto dont le responsable serait Squid Demers.

Jeff Morin : Il a été lieutenant un peu moins d’un an. On a retrouvé sa voiture dans un fossé. Le responsable de sa mort serait Marc-André Bouillon.

Cette semaine, au fil de l’enquête de l’équipe du 31, on apprend que les empreintes de Jean Raymond, le voisin de Gabrielle, auraient été retrouvées sur les lieux du meurtre non résolu de Jean-François Michaud, avec qui Gabrielle allait au secondaire, et que le dénominateur commun entre la lieutenante et Jean-François Michaud serait Annie Dujardin.

Mais qui est cette Annie Dujardin. Quel rôle Gabrielle a-t-elle joué dans cette affaire de meurtre masqué par un cambriolage?

Il s’agit d’un vrai cauchemar pour la lieutenante qui préférerait perdre la vie pour sauver celle de sa fille.

Je vais continuer à régler mes comptes. – Jean Raymond

Je vous ai rien fait. – Emma Simard-Garand

L’autre non plus n’avait rien fait. – Jean Raymond

