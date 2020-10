Ma revue télé d’enfant et d’ado, par Mado Lamotte

Depuis 33 ans, Mado se pare de mille feux pour éblouir et faire rire le monde de la nuit. À la fois chaleureuse et moqueuse, tendre et mordante, elle est un personnage incontournable dans l’univers des drag queens. Parmi ses nombreux talents figurent notamment le chant, le théâtre, l’animation de bingos et de spectacles (Mascara, la nuit des drags, Mado's Got Talent) et l’écriture (elle collabore au magazine Fugues). Sur ICI ARTV, elle a animé l’émission Ils de jour, elles de nuit. Derrière les perruques et les paillettes, on trouve une personnalité engagée qui utilise le spectacle pour faire passer des messages forts.

Quelle émission a marqué votre enfance? Quels souvenirs précis vous reviennent en tête quand vous pensez à cette émission?

Mon Dieu, il y en a tellement! Les Oraliens, que nous regardions tous les matins à la maternelle; j’adorais Bobinette et ses pétards à la farine, j’aimais beaucoup Sol et Gobelet (mon doux doux que c’était absurde, ce show-là), Picotine et son chien Poil de peluche, qu’on appelait pour rire Poil de poche ), et surtout, Grujot et Délicat (je les aimais d’amour). Et aussi, j’étais fan finie des cartoons du samedi matin, Goldorak, Démétan, Le petit castor, Minifée et surtout Candy, que je regardais religieusement avec mon père, ce grand sensible qui sortait du salon quand c’était trop triste pour ne pas que je le voie pleurer.

Y a-t-il un personnage télé qui vous a marquée ou auquel vous vous êtes identifiée? Pourquoi ce personnage en particulier?

Sans contredit, Fanfreluche. Ses histoires me fascinaient et je trouvais toujours l’émission trop courte. À mes débuts dans le monde de la drag queen, mon maquillage et certains costumes étaient inspirés de Fanfreluche. Mado

Fanfreluche (Kim Yaroshevskaya) derrière son grand livre de contes en 1970 Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Et ado, qu’est-ce que vous écoutiez? Aviez-vous un faible pour un personnage d’une série pour ados?

Ado, j’aimais beaucoup les émissions où les femmes avaient la vedette : les Charlie’s angels, Wonder Woman, La femme bionique (l’hiver, je sautais du toit du garage dans un tas de neige en prétendant être Jamie Summers), et j’étais folle amoureuse de Puncherello dans Chips, mais ce n’était pas vraiment une série pour ado. Il n’y avait pas beaucoup de séries québécoises pour ados dans les années 80. Je ne regardais pas Robin et Stella, et je trouvais Épopée rock ben quétaine. Lol.

Est-ce que ça vous arrive encore d’écouter de l’animation ou des émissions pour lesquelles vous n’êtes plus le public cible? Si oui, lesquelles, et qu’est-ce que vous y trouvez qu’il n’y a pas dans les fictions ou les magazines télé?

Même si on me dit reine, je suis une éternelle princesse, je l’avoue. J’adore presque tout de Disney. Quand je ne veux pas me casser la tête, je regarde des cartoons ou de l’animation japonaise. Je ne pense pas que ce soit de la nostalgie, car je regarde beaucoup de trucs récents et je ne me dis pas que c‘était donc mieux avant. L’animation se savoure sans trop réfléchir ou analyser. J’aime quand même beaucoup la fiction, la science-fiction surtout; attention, méga fan de Star Trek ici!

--------------------

Questions en rafale

Étiez-vous amoureuse d’un héros ou d’une héroïne de dessin animé?

J’avais un gros kick sur Anthony, le mystérieux amoureux de Candy.

Anthony Photo : Toei Animation

Team Félix ou team Ciboulette?

Selon le peu que je me rappelle de l’émission, je dirais Ciboulette.

Si vous pouviez faire revivre les deux clowns de la série Sol et Gobelet, comment les habilleriez-vous à la sauce Mado?

Ayoye. Pas trop de frou-frous, car ils bougeaient beaucoup, mais je retaperais la robe de chambre déchirée de Sol en super redingote médiévale et je supprimerais les leggins de Gobelet. Un homme en leggins, ce n’est pas sexy.

Quel souvenir gardez-vous de Bobino?

Le meilleur. Bobino, c'était le grand frère idéal, et Bobinette, c’était la petite tannante que tu voulais avoir comme amie. Mado

La série Minute moumoute mettait en scène des marionnettes. En aviez-vous? Si oui, quelles histoires racontaient-elles?

Non, pas de marionnettes dans ma collection de toutous. J’étais plus du genre à monter des scénarios d’aventures avec mon Big Jim et les poupées Barbie de mes voisines.

Si vous aviez carte blanche pour créer une série jeunesse, de quoi parlerait-elle? Quelles valeurs y trouverait-on?

J’imagine une série qui mettrait à l‘honneur la diversité. Un genre de Chambres en ville LGBTQ avec Mado comme tenancière. Il manque de vraie représentation LGBTQ à la télé. Mado