95 ans de musique avec Janette Bertrand

On peut revoir sur le web ce spectacle musicale durant lequel on a pu entendre des pièces d’Édith Piaf, la Bolduc, Elvis Presley, Joe Dassin, Céline Dion, La Compagnie créole, Ariane Moffatt et Damien Robitaille, entre autres.

Plusieurs personnes ont défilé sur la scène dont Claude Dubois, Ginette Reno, Bruno Pelletier et Lise Dion.

Revoyez l’émission consacrée à Janette Bertrand

Spécial de l'Action de grâce 2020

Plusieurs membres de la famille de Janette Bertrand l’ont surprise en reproduisant le générique d’ouverture de Quelle famille!, dans un carrousel de chevaux de bois.

Michel Rivard a chanté pour elle sa chanson Ça reste dans la famille. La pièce a été terminée par sa petite-fille Zoé Lajeunesse-Guy et d'autres membres de sa famille qui ont occupé la scène, tout en respectant les bulles de distanciation.

Revoyez la prestation de Michel Rivard et de la famille de Janette Bertrand

Michel Rivard chante « Ça reste dans la famille »

L’animatrice France Beaudoin a donné un autre rendez-vous à Janette Bertrand pour célébrer ses 100 ans, invitation qu’elle a accepté avec joie.