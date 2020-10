L'Orchestre métropolitain sur le mont Royal : un spectacle inédit!

La vue sur la ville y est époustouflante, et avec l’art qui nous manque un peu plus tous les jours, cela ne fait aucun doute : la prestation est émouvante. Filmé en juillet dans le respect des normes de distanciation physique et de règles strictes, le spectacle inscrit les musiciennes et musiciens de l’Orchestre métropolitain (OM), accompagnés de leur chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, dans le décor naturel du belvédère Kondiaronk, devant le chalet du Mont-Royal.

Nous souhaitons que ce film puisse témoigner de cette période inédite, comme un hommage à notre ville et à notre humanité. Nous souhaitons qu’il reflète la nécessité de l'art, qui s'affirme aujourd'hui plus que jamais. Yannick Nézet-Séguin

Saviez-vous que depuis 6 ans, l’OM offre chaque été un concert au pied de la montagne, pour tous les Montréalais et Montréalaises? En 2019, plus de 35 000 personnes ont assisté au spectacle!

L'Orchestre métropolitain sur le mont Royal : la Pastorale de Beethoven

Sur ICI TÉLÉ ce dimanche 11 octobre, 22 h 55