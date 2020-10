La mort de Joyce Echaquan et le racisme systémique en 10 citations

La voix de Joyce Echaquan résonne encore :

Joyce a eu la présence d’esprit de laisser une voix, de laisser des cris. Elle est décédée, mais ce n'est pas en vain. Isabelle Picard, ethnologue et première spécialiste aux affaires autochtones à Radio-Canada

Elle est une victime du racisme systémique parmi tant d’autres :

2) « C’est un racisme qui date de 1876 avec la Loi sur les Indiens et peut-être même avant, et qui a fait en sorte que les politiciens, les lois, le système ont traité les Autochtones comme des citoyens à part, de deuxième classe. » Isabelle Picard

3) « Cette femme-là met au grand jour ce qu’on a entendu pendant des décennies. Dans ce même hôpital et dans cette même famille, il y a bébé Echaquan 1, 2 et 3 qui ne sont jamais revenus à la suite d'une hospitalisation, et c’est arrivé ici, au Québec. » Michèle Audette, conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone à l’Université Laval

4) « Les gens sont encore sous le choc, ils sont bouleversés. La confiance est à son plus bas envers le système public. » Constant Awashish, grand chef de la Nation atikamekw

Heureusement, la prise de conscience est globale :

5) « Les Québécois ne marchent plus derrière nous, mais avec nous. » Isabelle Picard

6) « On veut que le déni arrête. Je pense que les Québécois ont compris que ça existait [...], ils ont été scandalisés par la vidéo, ils l’ont vue, ils veulent du changement. » Constant Awashish

Et maintenant, qu’est-ce qu’on peut faire?

7) « On est vulnérable quand on est dans un système défaillant, donc on doit mettre le doigt sur les causes et passer à l’action rapidement. » Isabelle Picard

8) « Il faut passer à l’action. On peut commencer par de petits gestes, chacun chez soi, s’informer. Il y a des balados, il y a des cours que l’on peut suivre; c’est un mouvement populaire important qui doit s’ensuivre. » Isabelle Picard

9) « On peut-tu se faire le cadeau, comme société, de refaire l’histoire dans nos écoles, de la refaire de la petite enfance jusqu’à ce qu’on ne soit plus capables de se déplacer, refaire l’histoire et la faire ensemble? » Michèle Audette

10) « On est la solution pour le futur du Québec et du Canada. Il faut travailler ensemble, épanouir nos horizons ensemble, travailler sur l’intégrité du territoire ensemble. Il faut créer des ponts et les construire, c’est la philosophie de nos ancêtres, nous, Autochtones. » Constant Awashish

Revoir l’entrevue

Entrevue avec Constant Awashish, Michèle Audette et Isabelle Picard

Tout le monde en parle, en direct le dimanche à 20 h